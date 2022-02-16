Disney+ revela o primeiro trailer e cartaz de Tico e Teco: Defensores da Lei, um regresso de 30 anos de preparação

O filme original Disney+ e streia em 20 de maio.





O Disney+ lançou o primeiro trailer e um novo cartaz do filme original Tico e Teco: Defensores da Lei. Trinta anos preparando este regresso, a comédia-ação é um híbrido live-action/animação em CG e reencontra os antigos astros da programação da Disney na atual Los Angeles. Tico e Teco: Defensores da Lei estreia em 20 de maio de 2022, exclusivamente no Disney+.

Em Tico e Teco: Defensores da Lei, Tico e Teco vivem entre desenhos animados e humanos em Los Angeles nos dias de hoje, mas agora suas vidas são bem diferentes. Já se passaram décadas desde que a série de sucesso da dupla foi cancelada, e Tico (voz original de John Mulaney) se rendeu a uma vida doméstica suburbana como um vendedor de seguros. Enquanto isso, Teco (voz original de Andy Samberg) passou por uma harmonização facial em CGI e trabalha no circuito de convenções nostálgicas, desesperado para reviver seus dias de glória. Quando um ex-colega de elenco desaparece misteriosamente, Tico e Teco devem consertar a amizade rompida e assumir mais uma vez suas personalidades de Defensores da Lei para salvar a vida do amigo.

