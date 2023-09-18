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Divertida Mente: 4 motivos para ver a animação da Pixar e relaxar com o Disney+

18 de setembro de 2023
18 de setembro de 2023

O filme animado é uma excelente pedida para quando tudo o que você quer é se divertir.


A semana foi puxada e as férias parecem que não vão chegar nunca? Para quem anda precisando relaxar um pouco a cabeça, a animação Divertida Mente, no Disney+, sem dúvidas é a pedida certa!

Crescer pode ser complicado, e com a jovem Riley não seria diferente! Conforme ela e suas emoções Alegria, Medo, Raiva, Nojinho e Tristeza – se esforçam para adaptar-se às mudanças da vida, uma enorme agitação toma conta do Centro de Controle em sua mente.

Quer saber porque acompanhar a jornada de Riley é tão emocionante? Confira a seguir:

Alegria Divertida Mente


Divertida Mente é uma parceria da Disney com a Pixar


Depois de produções que vão desde Toy Story, passam por Procurando Nemo e chegam a Red: Crescer é Uma Fera, é mais do que certo que a parceria entre Disney e Pixar é sinônimo de sucesso.

E com Divertida Mente não é diferente: mais uma vez as duas marcas se unem em um resultado que é simplesmente espetacular!

Divertida Mente


Divertida Mente é uma excelente história sobre amadurecimento


Quem acompanha os lançamentos da Pixar sabe que cada uma de suas animações não apenas diverte crianças de todas as idades, como também traz sempre importantes mensagens e lições de vida.

Em Divertida Mente, aprendemos que a adolescência pode ser difícil, mas tudo faz parte do amadurecimento. E que algumas mudanças podem até ser dolorosas, mas elas são parte importante daquilo que nos tornamos. 

Emoções Divertida Mente


Aprenda a entender suas emoções com Divertida Mente!


Enquanto Alegria e Tristeza encaram sua aventura na tentativa de voltar ao Centro de Comando da mente de Riley, as outras emoções ficam no controle da situação – e dos sentimentos – da jovem.

Essa é uma excelente oportunidade para as crianças e adultos aprenderem a identificar os próprios sentimentos e entenderem que todas as emoções, não apenas a Alegria, são igualmente importantes.

Divertida Mente


Divertida Mente também ensina que é preciso “esquecer” algumas coisas


Um dos momentos mais icônicos é quando os “Mentalúgicos”, ou seja, os trabalhadores da mente de Riley, pegam antigas memórias da menina e a jogam no “lixão do esquecimento”, deixando Alegria bem surpresa.

Acontece que o filme mostra que esquecer faz parte do processo de amadurecimento, de entender a passagem do tempo e de dar mais espaço para o cérebro processar e guardar novas memórias. 

Divertida Mente


Divertida Mente tem um curta-metragem derivado


O sucesso da história de crescimento de Riley conquistou o público quando Divertida Mente foi lançado em 2015. E, no mesmo ano, o curta-metragem O Primeiro Encontro de Riley também! São nove hilários minutos sobre esse marco tão importante na vida da jovem!

Aproveite então e dedique um tempo a si: prepare algo bem gostoso para comer, se acomode confortavelmente em frente à TV, acesse o Disney+ e pronto, agora é só dar o play e curtir Divertida Mente!

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