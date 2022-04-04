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Doutor Estranho no Multiverso da Loucura ganha datas de pré-estreia e venda de ingressos 

4 de abril de 2022
4 de abril de 2022

Os fãs da Marvel têm mais motivos para comemorar: os ingressos para ver o filme já podem ser comprados a partir de 6 de abril.


Boas notícias chegam para os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Em maio, o público poderá passar pelo portal e entrar no desconhecido com a pré-estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

O novo longa-metragem da Marvel Studios chegará oficialmente aos cinemas em 5 de maio. Mas a grande novidade é que foi confirmada a data de pré-estreia no Brasil para 4 de maio!

Paralelamente, foi confirmado também que a partir de 6 de abril começa a venda antecipada de ingressos para assistir ao filme. Para saber mais informações sobre compra, preços e horários das sessões, consulte sites e aplicativos dos cinemas, ou presencialmente.

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura


Qual é a sinopse e o elenco de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

O aguardado filme trata da jornada do Doutor Estranho rumo ao desconhecido. Além de receber ajuda de novos aliados místicos e outros já conhecidos do público, o personagem atravessa as realidades alternativas incompreensíveis e perigosas do Multiverso para enfrentar um novo e misterioso adversário.

Protagonizado por Benedict Cumberbatch (no papel de Doutor Estranho), a produção completa seu elenco com Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg e Rachel McAdams.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é dirigido por Sam Raimi e produzido por Kevin Feige. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll e Jamie Christopher são os produtores executivos. O roteiro está a cargo de Michael Waldron.


Doutor Estranho no Multiverso da Loucura


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