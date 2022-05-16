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Doutor Estranho: porque Wong é o Mago Supremo

16 de maio de 2022
16 de maio de 2022

Conheça as situações que levaram Wong a ser o maior representante dos Mestres das Artes Místicas ao invés do super-herói. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


O personagem Wong, interpretado por Benedict Wong, tem um papel bastante importante em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o novo filme da Marvel Studios. Mas antes de saber das novas aventuras que ele enfrenta no longa, vale refrescar a memória para quem não se lembra como ele se tornou o Mago Supremo.

Wong Doutor Estranho


Por que Wong é o Mago Supremo ao invés do Doutor Estranho?

Wong é o Mago Supremo porque ocupou o lugar mais importante das Artes Místicas, que ficou vago após a morte da Anciã (Tilda Swinton) e de ter sido deixado para trás pelo Doutor Estranho, que embarcou em missões perigosas como super-herói.

Embora tudo indicasse que Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) ocuparia o lugar de Mago Supremo, após os acontecimentos ocorridos em Doutor Estranho (filme disponível no Disney+), Strange enfrentou novos desafios que o levaram a ficar longe dos Mestres das Artes Místicas.

O Doutor Estranho também foi uma das vítimas do “estalo” de Thanos em Vingadores: Guerra Infinita e foi “apagado” da Terra por cinco anos. Neste período, Wong acabou se tornando o novo Mago Supremo.

Na ausência do super-herói feiticeiro, Wong ficou encarregado em recrutar os Mestres das Artes Místicas para participar da Batalha da Terra, ajudando a derrotar Thanos.

Wong Wong Doutor Estranho no Multiverso da Loucura


As aventuras de Wong continuam em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura

O elenco de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, filme que está disponível nos cinemas brasileiros desde 5 de maio, tem Benedict Wong interpretando o Mago Supremo.

Adiantamos também três motivos para ver a nova produção do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) destacados pelo próprio Benedict Wong no Disney Brasil.


Doutor Estranho no Multiverso da Loucura | Marvel Studios | Teaser Oficial Legendado

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