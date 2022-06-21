Cancel
Novidades Marvel

Doutor Estranho traz o multiverso da loucura para o Disney+

21 de junho de 2022
21 de junho de 2022

Benedict Cumberbatch retorna à ação no filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que estreia 22 de junho na plataforma.


Enquanto os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) continuam aproveitando os novos episódios de Ms. Marvel, eles também poderão reviver uma das mais recentes aventuras cinematográficas deste ano do conforto de sua poltrona. Depois de fazer enorme sucesso nos cinemas, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura estará disponível no Disney+ a partir de 22 de junho, para que você veja e reveja quantas vezes quiser.

Se você não viu Stephen Strange nos cinemas, não se preocupe, não vamos arruinar nenhuma surpresa. No novo filme da Marvel Studios, o mestre das artes místicas encontra a América Chávez, uma garota que tem a capacidade de viajar entre universos. Infelizmente, esse enorme poder está fora de controle, enquanto é perseguida por um demônio sinistro que não descansará até conseguir o que quer.

Doutor Estranho enfrenta novas ameaças ao explorar o multiverso como nunca fez antes, mas ele também descobrirá algumas coisas sobre si que acreditava ter perdido completamente. É claro que ele não fará isso sozinho, mas terá a ajuda de América, Wong e outros aliados que cruzarão seu caminho para descobrir a verdade por trás do que poderia acabar com o multiverso para sempre.

Doutor Estranho traz o multiverso da loucura


Doutor Estranho no Multiverso da Loucura: novas aventuras

Essas aventuras através dos universos abrem as portas para a incorporação de versões alternativas de heróis conhecidos e muitas surpresas ideais para os fãs, seja procurando algo emocional ou simplesmente algo que os faça aplaudir na frente da tela. Seja pelas participações especiais, as reviravoltas da trama, as cenas de ação chocantes ou a direção do lendário Sam Raimi, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é o encontro ideal com o UCM.

Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen juntam suas forças para trazer uma das histórias mais intensas do UCM, com muita ação e até elementos de terror nunca vistos. Além disso, o multiverso ainda está se expandindo graças às já clássicas cenas pós-crédito, que abrem o jogo para direções não suspeitas.

Obviamente, o filme se junta a todo o conteúdo da Marvel no Disney+, desde os últimos filmes, como Eternos e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, às séries aclamada como Loki e Cavaleiro da Lua.

Na plataforma, está tudo o que o fã da Marvel precisa para antecipar o que está por vir, com mais multiverso, novos personagens e ameaças para descobrir.

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set