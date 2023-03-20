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Ed Sheeran: A Soma de Tudo: nova série documental do Disney+ ganha trailer e pôster

20 de março de 2023
20 de março de 2023

A série é dividida em quatro episódios e estreia no Disney+ em 3 de maio. Saiba mais sobre a produção!


Foi divulgado nesta segunda-feira, dia 20 de março, o trailer e o pôster de Ed Sheeran: A Soma de Tudo, nova série documental original do Disney+ dividida em quatro episódios. 

O cantor e compositor Ed Sheeran revela uma visão completa e honesta da sua vida privada enquanto explica sobre os temas universais que o inspiraram na criação das músicas que conquistaram o mundo.


O trailer já dá uma amostra do que o espectador pode esperar: entrevistas exclusivas, apresentações épicas do cantor e arquivos pessoais nunca antes revelados.

Nascido no Reino Unido em 17 de fevereiro de 1991, Ed Sheeran é considerado um dos músicos de maior sucesso da atualidade, sendo conhecido por hits como “Thinking Out Loud”, “Shape of You”, “Perfect” e muitos outros.

Ed Sheeran: A Soma de Tudo


Se você é fã do seu trabalho, não pode deixar de assistir a Ed Sheeran: A Soma de Tudo!


Quando Ed Sheeran: A Soma de Tudo estreia no Disney+


Todos os quatro episódios da série estream no dia 03 de maio de 2023, no Disney+. Anote essa data e se prepare para celebrar o trabalho e a inspiradora trajetória musical de Ed Sheeran!

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