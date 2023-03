Ed Sheeran: A Soma de Tudo: nova série documental do Disney+ ganha trailer e pôster

A série é dividida em quatro episódios e estreia no Disney+ em 3 de maio. Saiba mais sobre a produção!



Foi divulgado nesta segunda-feira, dia 20 de março, o trailer e o pôster de Ed Sheeran: A Soma de Tudo, nova série documental original do Disney+ dividida em quatro episódios.

O cantor e compositor Ed Sheeran revela uma visão completa e honesta da sua vida privada enquanto explica sobre os temas universais que o inspiraram na criação das músicas que conquistaram o mundo.





O trailer já dá uma amostra do que o espectador pode esperar: entrevistas exclusivas, apresentações épicas do cantor e arquivos pessoais nunca antes revelados.

Nascido no Reino Unido em 17 de fevereiro de 1991, Ed Sheeran é considerado um dos músicos de maior sucesso da atualidade, sendo conhecido por hits como “Thinking Out Loud”, “Shape of You”, “Perfect” e muitos outros.









Se você é fã do seu trabalho, não pode deixar de assistir a Ed Sheeran: A Soma de Tudo!



Quando Ed Sheeran: A Soma de Tudo estreia no Disney+



Todos os quatro episódios da série estream no dia 03 de maio de 2023, no Disney+. Anote essa data e se prepare para celebrar o trabalho e a inspiradora trajetória musical de Ed Sheeran!