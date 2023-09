Elementos: as lições de vida que o novo filme da Pixar pode inspirar

Saber lidar melhor com o que é diferente e olhar para além das aparências são alguns desses aprendizados. Confira!



Elementos, o novo filme da Disney e Pixar, já chegou ao Disney+. A produção é uma história mágica sobre uma sociedade onde Ar, Fogo, Terra e Água precisam conviver em um mesmo local, a Cidade Elemento.

Os quatro possuem forças e fraquezas que são afetadas pela presença um dos outros. Enquanto lidam com suas rotinas, eles também precisam saber quando evitar um determinado elemento fará mais bem ou mal, caso isso acontecesse.

Em meio a isso, conhecemos Faísca, uma garota do Fogo, e Gota, um rapaz da Água. Os dois acidentalmente se conhecem e, em vez de se afastarem, ficam intrigados pelas diferenças entre eles.

Assim começa uma história de amizade e amor, capaz de superar os obstáculos mais preocupantes.

Ficou curioso para entender quais lições de vida Elementos pode oferecer? A seguir, confira algumas das mais marcantes:









Elementos ensina que temos mais em comum com os outros do que pensamos



A mensagem mais óbvia do filme é, com toda certeza, a aceitação da diferença. A amizade de Faísca e Gota desafia as crenças sociais sobre as diferenças entre eles.

Em toda a Cidade Elemento, os personagens coexistem, mas nem sempre se aceitam. Pessoas de Fogo, por exemplo, são basicamente evitadas pelo resto da população.

No filme, entende-se como abraçar a diversidade e aceitar cada indivíduo do jeito que ele é pode ser importante para o sucesso de todos como grupo.









Elementos também mostra o quanto generalizações estão erradas



Junto com a aceitação, quem assiste pode aprender também a não generalizar. Ou seja, a não criar preconceitos e atribuir às pessoas um determinado comportamento ou padrão só porque elas fazem parte de um certo grupo.

No filme, os protagonistas vivem se surpreendendo porque, diferente do que pensavam, eles não são aquilo que o outro imaginava. Quer dizer, nem todo mundo de Fogo tem o temperamento explosivo e nem toda pessoa de Água é “escorregadia”.

O longa mostra que, ao rejeitar estereótipos, as pessoas ficam mais abertas a compreender os outros por suas características únicas e, assim, descobrir formas de conexão antes inimagináveis.









Autenticidade também é um dos destaques de Elementos



Na produção da Pixar, os personagens entendem que ao enxergar as pessoas para além de preconceitos ou estereótipos, algo incrível acontece: eles também passam a se ver de forma mais livre.

No filme, Faísca não apenas aprende a criar uma relação diferente com Gota, como também aprende a se permitir sonhar e pensar coisas que, antes, ela achava que não podia.

Aos poucos, ela vai entendendo melhor o que gosta e o que quer da vida, sem impôr preconceitos e barreiras a si própria. Dessa forma, entende o que a faz feliz e se esforça em ser cada vez mais autêntica e sincera.









Elementos ressalta a importância da comunicação



Vários dos problemas existentes entre os moradores da Cidade Elemento nascem da falta de comunicação entre os grupos. Pessoas de Ar não sabem o que pessoas de Água precisam, por exemplo, e vice-versa.

Gota, por sua vez, é um jovem disposto a conversar, a entender e se fazer entendido. Graças à sua insistência em falar sobre as diferenças e as semelhanças que ele e Faísca conseguem se conhecer melhor.

Transparente, ele não tem vergonha de compartilhar o que sente com amigos e família – o que cria relações mais fortes entre eles e um entendimento melhor das necessidades de cada um.









A importância de não criar expectativas também é abordada em Elementos



Nos filmes da Pixar, enquanto as crianças se divertem, os adultos percebem grandes lições. No caso de Elementos, uma das mensagens mais importantes para os pais é não colocar expectativas sobre seus filhos.

A história de Faísca reflete a luta que muitos enfrentam quando estão divididos entre perseguir nossos próprios sonhos e corresponder às expectativas dos pais.

Essa dúvida gera muito sofrimento na menina de Fogo – e é importante praticar a empatia e se colocar na pele dela, relembrando como é difícil equilibrar os dois. No final, o mais importante é ser você mesmo, e isso fica mais fácil quando é dado o espaço para isso.









Assista a Elementos e outros filmes da Disney e Pixar no Disney+



Viaje para a mágica Cidade Elemento para acompanhar a jornada de autodescoberta de Faísca, Gota e todos os cidadãos do lugar! Deixe-se surpreender vendo Elementos, disponível exclusivamente no Disney+!

O streaming também traz em seu catálogo as incríveis produções da Disney em parceria com a Pixar. De sucessos icônicos como Toy Story (1996) a produções recentes como Luca (2021) e Red: Crescer é uma Fera (2022), no Disney+ a diversão em família está garantida!