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Onde ver online Luca, o filme da Pixar que ensina sobre a amizade

16 de janeiro de 2023
16 de janeiro de 2023

Descubra mais detalhes sobre a produção que estreou em 2021 e que recebeu uma nomeação ao Oscar®.


A animação Luca é um dos tantos filmes da Disney e da Pixar que receberam grandes elogios da crítica e do público. Para comprovar esse sucesso, a produção de 2021, disponível no Disney+, recebeu uma nomeação aos Prêmios Oscar® na categoria Melhor Filme Animado, em 2022.

Luca está ambientado em um belo povoado da costa italiana e conta a história de um adolescente que passa um verão inesquecível repleto de sorvete, massas e passeios intermináveis de scooter.

No entanto, em meio a tanta diversão, Luca (voz de Jacob Tremblay na versão original) e seu novo amigo Alberto (Jack Dylan Grazer) guardam um segredo que ninguém deve descobrir: no fundo do oceano os dois são monstros marinhos!

Luca

Onde ver online Luca?

O filme que ensina sobre a amizade está disponível no Disney+. Luca foi dirigido por Enrico Casarosa e produzido por Andrea Warren (Carros 3). Não perca!

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