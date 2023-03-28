Elementos: confira o trailer e a data de estreia da nova animação da Disney e da Pixar

Na história de Elementos, os personagens Ember e Wade criam uma amizade que desafia as regras do mundo em que vivem. Saiba mais sobre essa nova animação!



A Disney e a Pixar divulgaram o trailer oficial de sua nova animação: Elementos.

A história é ambientada na cidade de Elemental City, onde personagens dos quatro elementos (fogo, água, terra e ar) vivem em harmonia.







'Elementos' | Trailer Oficial Dublado



A seguir, confira mais detalhes sobre o novo filme.





Sobre o que é Elementos





A animação é protagonizada por Ember, uma jovem engenhosa do elemento fogo que se torna amiga de Wade, um rapaz do elemento água.

Para que tudo funcione em harmonia, a cidade tem uma regra clara: elementos diferentes não devem se misturar.

A relação de amizade entre Ember e Wade, no entanto, vai desafiar essa ideia.





Quando estreia Elementos





Elementos chega aos cinemas em 15 de junho. O filme é dirigido por Peter Sohn (O Bom Dinossauro) e tem produção de Denise Ream (Carros 2).

A animação conta com as vozes de Leah Lewis e Mamoudou Athie como Ember e Wade, respectivamente, na dublagem original em inglês. Não perca essa grande estreia da Disney e da Pixar!