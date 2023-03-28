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Elementos: confira o trailer e a data de estreia da nova animação da Disney e da Pixar

28 de março de 2023
28 de março de 2023

Na história de Elementos, os personagens Ember e Wade criam uma amizade que desafia as regras do mundo em que vivem. Saiba mais sobre essa nova animação!


A Disney e a Pixar divulgaram o trailer oficial de sua nova animação: Elementos.

A história é ambientada na cidade de Elemental City, onde personagens dos quatro elementos (fogo, água, terra e ar) vivem em harmonia

 
'Elementos' | Trailer Oficial Dublado


A seguir, confira mais detalhes sobre o novo filme.

Sobre o que é Elementos

A animação é protagonizada por Ember, uma jovem engenhosa do elemento fogo que se torna amiga de Wade, um rapaz do elemento água. 

Para que tudo funcione em harmonia, a cidade tem uma regra clara: elementos diferentes não devem se misturar

A relação de amizade entre Ember e Wade, no entanto, vai desafiar essa ideia.

Quando estreia Elementos

Elementos chega aos cinemas em 15 de junho. O filme é dirigido por Peter Sohn (O Bom Dinossauro) e tem produção de Denise Ream (Carros 2).

A animação conta com as vozes de Leah Lewis e Mamoudou Athie como Ember e Wade, respectivamente, na dublagem original em inglês. Não perca essa grande estreia da Disney e da Pixar!

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