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Elementos: confira o trailer, pôster e sinopse da nova produção da Disney e Pixar

18 de novembro de 2022
18 de novembro de 2022

Nova animação estreia em 2023 nos cinemas e promete muita diversão e aventura.


A Disney e a Pixar se unem novamente para mais uma produção repleta de magia e diversão. E, prepare-se, porque em 2023 o longa Elementos vai surpreender a todos nos cinemas do Brasil!

A seguir, conheça a história da nova animação e confira o trailer e o pôster dessa emocionante aventura!


Veja a sinopse e o trailer de Elementos


A trama de Elementos se passa em Elemental City, um local onde os habitantes de fogo, água, terra e ar vivem em harmonia. Uma das moradoras dessa cidade é Ember, uma jovem faiscante.

Na prévia, é possível ver o momento em que ela conhece o simpático, tranquilão e divertido Wade. Enquanto Ember é impetuosa, Wade faz o estilo mais sentimental e que segue o fluxo das coisas.

No entanto, este encontro levará os dois a desafiar suas crenças sobre o mundo no qual eles vivem.



Elementos | Teaser Trailer Oficial Dublado


Quando Elementos estreia nos cinemas?


A produção da Disney e da Pixar é dirigida por Peter Sohn, produzido por Denise Ream, e com as vozes em inglês de Leah Lewis e Mamoudou Athie como Ember e Wade, respectivamente.


Elementos


Elementos estreia exclusivamente nos cinemas em 2023.

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