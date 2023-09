Elementos e outros 5 filmes incríveis da Disney e Pixar para ver no Disney+ 

Histórias de amizade, superação e aventura estão em animações disponíveis no Disney+



Altas doses de aventura e muita inspiração estão em filmes e desenhos disponíveis no Disney+. Histórias que acabaram de passar pelos cinemas podem ser encontradas no catálogo do serviço de streaming.

De indicados ao Oscar® a produções cheias de personalidade, filmes como Elementos e Red - Crescer é uma Fera são ideais para toda a família.

A seguir, veja algumas opções de filmes imperdíveis que estão no Disney+:









Elementos



Ambientada na Cidade Elemento, Elementos acompanha uma sociedade onde os quatro elementos vivem em harmonia: Faísca (fogo), Gota (água), Turrão (terra) e Névoa (ar), cada um com personalidades distintas e relacionamentos próximos. A trama também aborda temas como amizade, humor e tendências da moda.





Luca



O monstro marinho Luca vive uma vida secreta abaixo da superfície do mar com sua família, com medo dos humanos.

Ele faz amizade com Alberto, outro monstro marinho, e descobre que pode se transformar em humano quando está na terra, o que o leva ao desejo de explorar o mundo. Eles conhecem Júlia, uma garota humana, e juntos desfrutam da cultura e da comida da vila enquanto escondem sua verdadeira identidade.









Red: Crescer é Uma Fera



Mei Lee é uma adolescente que se transforma em um panda vermelho quando fica nervosa em Red - Crescer é uma Fera. O desenho explora a jornada de amadurecimento e as inseguranças típicas da adolescência.





Mundo Estranho



Em Mundo Estranho, a família de exploradores Clade desbrava um mundo desconhecido. Jaeger Clade e seu filho Searcher descobrem uma planta chamada Pando, que pode ser usada como fonte de energia para a cidade em que vivem, Avalonia, porém discordam sobre seu uso.









Raya e o Último Dragão



Raya é uma princesa em um mundo dividido por clãs após o desaparecimento dos dragões que controlavam a magia. Ela parte em uma jornada para encontrar o último dragão, Sisu, a fim de restaurar a terra e enfrentar os monstros que petrificam as pessoas.









Ron Bugado



Ron Bugado segue a jornada de Barney, um garoto de 11 anos de idade com dificuldades em fazer amigos, e seu companheiro Ron, uma inteligência artificial avançada.

Quando Ron começa a falhar, eles embarcam em uma aventura repleta de ação, fortalecendo sua amizade ao longo do caminho, mostrando que a conexão entre eles é genuína e valiosa.