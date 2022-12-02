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Elementos: nova animação da Disney e Pixar é destaque na CCXP

2 de dezembro de 2022
2 de dezembro de 2022

Nova produção traz uma mensagem positiva sobre diversidade e amor ao próximo.


O público vai se emocionar com Elementos, nova produção da Disney e Pixar que estreia em 2023 nos cinemas. O longa ganhou um painel especial na última Comic Con Experience (CCXP), o maior evento de cultura pop e entretenimento da América Latina e que acontece em São Paulo até 4 de dezembro.

Além de conferir alguns detalhes não apenas da animação que está por vir, os participantes do concorrido estande da Disney puderam, ainda, conhecer em primeira mão o que esperar do Disney 100, o centenário de comemoração da Disney.

Painel Elementos


Centenário da Disney promete muita emoção com o Disney 100

O Disney 100 é a celebração do centenário da Disney. E, logo no início da participação da companhia na CCXP 2022, um vídeo homenageando a trajetória de sonhos e fantasia foi mostrado no auditório do Palco Thunder.

Além disso, algumas imagens de produções clássicas também foram exibidas, causando grande comoção no público. E, em seguida, foi a vez do novo filme de animação da Pixar, Elementos tomar conta do local.

Elementos, uma animação sobre diversidade


Elementos | Teaser Trailer Oficial Dublado


A produtora do longa, Denise Ream, participou do painel na CCXP para trazer mais detalhes exclusivos. Essa é a segunda vez que ela vêm ao evento no Brasil e, este ano, Denise explicou que Elementos foca em falar de diversidade, como ela mesma contou no painel.

Elementos é uma animação que retrata a convivência real com o outro e a importância da inclusão e da diversidade na sociedade”, começou dizendo ela.

“Trabalhamos com uma equipe do mundo todo, durante a pandemia, enquanto produzimos o filme e isso foi essencial para reforçar a convivência com o diferente, como na Cidade dos Elementos, onde cada um se conecta e se aproxima de alguma forma”, falou Denise Ream.

A produtora estava muito emocionada de voltar à CCXP para apresentar o novo filme da Pixar depois de já ter ido ao evento em 2005.

Por conta disso, o público que estava no painel foi “transportado” para a Cidade dos Elementos, um local onde moradores do fogo, da água, da terra e do ar vivem juntos – e pode conhecer os dois protagonistas da história: a faiscante Ember e o tranquilão Wade.

Apesar de possuírem características tão distintas quanto o fogo e a água, eles devem aprender a ver a beleza que existe nas diferenças. Elementos é dirigido por Peter Sohn e tem estreia prevista para junho de 2023 nos cinemas.

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