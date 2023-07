Elementos: os 3 detalhes que você não percebeu na animação da Pixar

Elementos é aquele tipo de filme que vale assistir mais de uma vez para reparar em detalhes novos.



Quem já assistiu a Elementos, nova animação da Disney e Pixar, saiu do cinema encantado com a história de Faísca, Gota e de todos que vivem na Cidade Elemento.

No entanto, é possível que até mesmo os espectadores mais atentos tenham deixado alguns detalhes passarem despercebidos.

Será que é o seu caso? Confira abaixo se você reparou nestes três pontos.





1. As referências à tabela periódica em Elementos



Quando era criança, o diretor de Elementos, Peter Sohn, imaginava, durante suas aulas de ciência, que a tabela periódica era um conjunto de apartamentos, como ele contou em comunicado oficial sobre o filme.

Ou seja, cada quadrado seria um apartamento no qual “vivia” um elemento.

Como resultado da imaginação da infância do diretor, a animação traz algumas referências à tabela periódica. Uma delas é um parque chamado de Parque Periódico. Seu visual lembra justamente o sistema de organização dos elementos químicos.





2. Em Elementos, a loja do pai de Faísca vende produtos relacionados ao fogo





Faísca trabalha com o seu pai, Brasa, na loja Fireplace, um negócio mantido pela própria família.

Quem reparou deve ter se dado conta de que os produtos vendidos são personalizados com as características do elemento fogo (ao qual pertencem Faísca, Brasa e os clientes).

Os sucos em caixa, por exemplo, são, na verdade, pequenas latas de querosene com canudos de metal. Já as batatinhas fritas são feitas de madeira, não de batata.





3. As cores de Faísca mudam durante a história de Elementos





A equipe do filme usou mudanças de cores para conceber as emoções da Faísca.

Quando ela fica nervosa, a cor das chamas vão de tons amarelo, alaranjado e vermelho para roxo e quase branco.

O tamanho das chamas também muda de acordo com o que ela está sentindo, segundo comunicado oficial. Você percebeu isso?





Assista a Elementos no cinema e descubra mais detalhes incríveis

Elementos segue em exibição nos cinemas de todo o Brasil e é a opção perfeita para ver em família nestas férias de julho. Aproveite e embarque em uma jornada pela incrível Cidade Elemento!