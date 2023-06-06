Elementos: quem faz as vozes originais da nova animação da Pixar

Descubra novos detalhes sobre o filme da Disney em parceria com Pixar que chega aos cinemas agora em junho.

Falta muito pouco para todos viverem mais uma aventura com ae a! O filme de animação Elementos estreia dianos principaisde todo o

O longa da Disney e Pixar estreou na 76ª edição do Festival Internacional de Cinema de Cannes.

Em uma cidade habitada por seres de fogo, água, terra e ar, uma jovem esquentada chamada Faísca e um garoto tranquilão chamado Gota estão prestes a descobrir algo elementar: o quanto eles realmente têm em comum.





Conheça o elenco que faz a voz original dos personagens a seguir:





Veja quem faz as vozes originais em inglês de Elementos





Os atores Leah Lewis e Mamoudou Athie emprestam suas vozes aos protagonistas Faísca e Gota, respectivamente. Completam o elenco Ronnie del Carmen como Brasa, o pai quase aposentado de Faísca, e Shila Ommi como Fagulha, a mãe de Faísca que só quer amor.

Já Wendi McLendon-Covey dá voz à Névoa; Catherine O’Hara é a Sra. D'água, a acolhedora mãe de Gota; e Mason Wertheimer vem como Turrão.





Não perca a estreia de Elementos no cinema!





Dirigido por Peter Sohn, produzido por Denise Ream e com produção executiva de Pete Docter, Elementos tem roteiro de John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh, com história de Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh.

A trilha sonora original do filme é composta e conduzida por Thomas Newman. Elementos estreia dia 22 de junho, somente nos cinemas!



