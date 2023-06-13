Elio: nova animação da Disney e Pixar ganha trailer e pôster. Confira!

A história é protagonizada por Elio, um garoto levado da Terra por uma organização de alienígenas.



A Disney divulgou nesta terça-feira, dia 13 de junho, o primeiro trailer e o pôster de Elio, filme de animação com estreia prevista para 2024.

Como de costume nas produções da Disney e Pixar, o filme já chama a atenção logo de cara pelo seu visual e pela história criativa, que promete encantar espectadores de diversas idades.

Confira o trailer abaixo:







'Elio' | Teaser Trailer Dublado



Qual a história de Elio?



A nova animação apresenta Elio, um garoto cheio de imaginação que, repentinamente, é levado por uma organização interplanetária composta por alienígenas de diferentes galáxias.







Identificado por engano como o “líder do planeta Terra”, Elio precisa formar alianças com os excêntricos alienígenas que acabou de conhecer, além de passar por uma série de desafios e, de alguma forma, descobrir quem realmente deve ser.



Elio é dirigido por Adrian Molina, roteirista e co-diretor de Viva - A Vida é uma Festa (2017), filme disponível no Disney+.

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