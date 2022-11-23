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NOVIDADES MARVEL

Em quais filmes da Marvel Scarlett Johansson aparece

23 de novembro de 2022
23 de novembro de 2022

A atriz interpretou Natasha Romanoff no UCM: relembre todos os títulos nos quais ela está presente!


Dona de grandes sucessos no cinema a nível mundial, Scarlett Johansson é uma das atrizes mais cotadas de Hollywood. Parte de sua popularidade vem também de suas atuações no Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), no qual atua desde 2010.

A atriz interpreta Natasha Romanoff nas produções da Marvel Studios, conhecida também como Viúva Negra, e conquistou fãs na pele dessa controversa super-heroína.

A seguir, descubra em quais filmes do UCM Scarlett Johansson aparece… E assista a todos no Disney+!

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson: os 9 filmes da Marvel nos quais é possível vê-la

A primeira participação de Scarlett Johansson como Natasha Romanoff no Universo Cinematográfico da Marvel foi em Homem de Ferro 2, de 2010. Mais tarde, ela também fez parte de Os Vingadores (2012) e Capitão América: Soldado Invernal (2014).

A atriz também integrou o elenco de Vingadores: Era de Ultron (2015), Capitão América: Guerra Civil (2016), Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019).

Além disso, Natasha Romanoff aparece na cena pós-créditos de Capitã Marvel (2019).

Scarlett Johansson

A personagem teve também seu próprio filme: Viúva Negra (2021), no qual Scarlett Johansson dividiu o elenco com Florence Pugh e David Harbour.

Veja todos os filmes da Marvel nos quais aparece Scarlett Johansson no Disney+!

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