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NOVIDADES DISNEY+

Em que ordem ver os filmes do Indiana Jones

31 de maio de 2023
31 de maio de 2023

Prepare-se para a estreia de Indiana Jones e a Relíquia do Destino maratonando os demais filmes da franquia no Disney+.


Basta ouvir os primeiros “pan-paran-ran-pan” da trilha sonora de Indiana Jones para o coração bater mais forte. Ainda mais agora, com todos os filmes da franquia disponíveis no Disney+ para maratonar!

Os fãs já podem curtir as produções estreladas por Harrison Ford, antes que o próximo episódio dessa saga chegue aos cinemas! Indiana Jones e a Relíquia do Destino estreia dia 29 de junho, em todo o Brasil. 

Prepare-se, então, para viver fortes emoções nas aventuras deste professor, arqueólogo e verdadeiro herói! Confira, a seguir, qual a ordem cronológica para ver a franquia:

Como ver Indiana Jones em ordem cronológica no Disney+

A ordem cronológica para ver os filmes da franquia é esta abaixo:

Indiana Jones e o Templo da Perdição


1. Indiana Jones e o Templo da Perdição (1984): depois de fugirem de um tiroteio em uma boate, Indiana Jones, a bela Willie Scott (Kate Capshaw) e Short Round (Ke Huy Quan), um garoto de 12 anos, vão parar em uma cidade pobre da Índia. 

Seus moradores atribuem sua situação à perda de três pedras místicas que sempre trouxeram prosperidade ao povo. Indiana jura resgatar as pedras roubadas e sua jornada leva ele e seus ​​companheiros a enfrentar um culto mortal.

2. Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida (1981): o primeiro filme da franquia a estrear nos cinemas foi indicado a nove prêmios Oscar® (inclusive nas categorias de Melhor Filme e Melhor Direção) e levou cinco estatuetas para casa, em 1982, entre elas Melhor Direção de Arte, Melhor Edição, Melhor Som, Melhores Efeitos Visuais e Prêmio Especial pelos Efeitos Sonoros. 

No início da saga, o arqueólogo aventureiro é contratado pela Inteligência do Exército para localizar a Arca da Aliança. A questão é que o artefato também está sendo procurado pelos nazistas.

Indiana Jones e a Última Cruzada


3. Indiana Jones e a Última Cruzada (1989): os inimigos nazistas de Indy sequestraram seu pai, o professor Henry Jones Sr. (vivido por Sean Connery), em busca de localizar o Santo Graal

Seguindo uma trilha que vai da América até a cidade de Veneza, na Itália, e chega aos desertos do Oriente Médio, Indy tenta salvar o pai, o Graal e o dia, nesta aventura cheia de ação.

Indiana Jones


4. Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008): agora o famoso Indiana Jones volta à ação quando se vê envolvido em uma conspiração da União Soviética para descobrir o segredo por trás de um misterioso artefato conhecido como a caveira de cristal.

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