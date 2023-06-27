“Em quem você confia?” De onde vem a frase que define a história de Invasão Secreta?

Com seis episódios, a série da Marvel marca o retorno de Samuel L. Jackson como Nick Fury e traz em sua trama uma questão particular.



De tom sombrio, carregado de ação e mistério, a série Invasão Secreta leva o Universo Cinematográfico Marvel (UCM) em uma nova direção. Disponível no Disney+, a produção conta com o retorno de Nick Fury – interpretado por Samuel L. Jackson.

A história segue o lendário super espião da S.H.I.E.L.D. em uma luta contra o tempo para impedir uma invasão clandestina da Terra por Skrulls, um grupo alienígena com a capacidade de mudar sua forma.

E é justamente essa habilidade que leva a trama a circundar uma simples questão: a confiança.







“Em quem você confia?”: a pergunta que dá início à Invasão Secreta



Para a equipe de produção, a ideia que deu início ao desenvolvimento da história veio diretamente da Marvel Comics. Em “Secret Invasion”, uma série limitada de quadrinhos publicada em 2008, o mote era: em quem você confia?

Diante de um Skrull capaz de assumir a forma de qualquer pessoa, essa, sem dúvidas, é uma questão inquietante. O mesmo questionamento é válido também para os Skrulls.

Afinal, imagine fazer parte de uma espécie alienígena que, como refugiados, foi obrigada a deixar seu planeta para, em seguida, se decepcionar com alguém que prometeu encontrar um novo lar para o grupo. Fica realmente difícil confiar no próximo.

“Olhe para o mundo hoje. Em quem você confia? Ao explorar esse tema, Nick Fury se pergunta: no que ele pode confiar dos outros e no que ele pode confiar em si mesmo?”, disse o diretor Ali Selim em entrevista oficial.





Veja Invasão Secreta no Disney+ e descubra em quem confiar



Acompanhe essa intensa história de suspense e espionagem! O primeiro episódio de Invasão Secreta já está disponível exclusivamente no Disney+; e toda semana, sempre às quartas-feiras, um novo capítulo da série estreia no streaming.

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