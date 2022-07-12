Emmy® 2022: Cavaleiro da Lua recebeu oito indicações

A série dos Estúdios Marvel estrelada por Oscar Isaac foi indicada em várias categorias do Emmy® 2022. Confira!
Cavaleiro da Lua, série da Marvel Studios disponível no Disney+, recebeu oito indicações ao Emmy® 2022. Com o anúncio dos indicados nesta terça-feira, dia 12 de julho, começam as comemorações das melhores produções do ano no streaming e na TV que irão ser premiadas na cerimônia que acontecerá no dia 12 de setembro, em Los Angeles.
Várias séries, filmes e documentários do Disney+ foram reconhecidos com várias indicações ao Emmy® 2022. Entre eles, Cavaleiro da Lua, a série estrelada pelo ator Oscar Isaac que surpreendeu o público e a crítica este ano, com a história de um super-herói nada convencional e cercado de lendas egípcias.
A saga de Steven Grant/Marc Spector fascinou os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) com figurinos impressionantes, personagens imponentes como o deus Khonshu e uma potente trilha sonora que acompanhou as aventuras da série ao longo dos episódios.
Confira quais são as indicações ao Emmy 2022 do Cavaleiro da Lua:
As 8 indicações de Cavaleiro da Lua ao Emmy 2022
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Melhor Fotografia para Série Limitada ou Antologia ou Filme
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Melhor Figurino de Série de Fantasia/sci-fi
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Melhor Composição Musical para série limitada ou antológica, filme ou especial (trilha original)
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Melhor Locução de Personagem
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Melhor Edição de Som para série limitada ou antológica, filme ou especial
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Melhor Mixagem de Som para Série Limitada ou Antologia ou Filme
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Melhor Coordenação de Dublês para Série Dramática, Série Limitada ou Antologia ou Filme
- Melhor Atuação de Dublês
Você pode ver Cavaleiro da Lua no Disney+
Não espere mais e assista a todos os episódios de Cavaleiro da Lua! A produção da Marvel está disponível com exclusividade no Disney+.