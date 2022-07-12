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Emmy® 2022: Cavaleiro da Lua recebeu oito indicações

12 de julho de 2022
12 de julho de 2022

A série dos Estúdios Marvel estrelada por Oscar Isaac foi indicada em várias categorias do Emmy® 2022. Confira!


Cavaleiro da Lua, série da Marvel Studios disponível no Disney+, recebeu oito indicações ao Emmy® 2022. Com o anúncio dos indicados nesta terça-feira, dia 12 de julho, começam as comemorações das melhores produções do ano no streaming e na TV que irão ser premiadas na cerimônia que acontecerá no dia 12 de setembro, em Los Angeles.

Várias séries, filmes e documentários do Disney+ foram reconhecidos com várias indicações ao Emmy® 2022. Entre eles, Cavaleiro da Lua, a série estrelada pelo ator Oscar Isaac que surpreendeu o público e a crítica este ano, com a história de um super-herói nada convencional e cercado de lendas egípcias.

A saga de Steven Grant/Marc Spector fascinou os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) com figurinos impressionantes, personagens imponentes como o deus Khonshu e uma potente trilha sonora que acompanhou as aventuras da série ao longo dos episódios.

Confira quais são as indicações ao Emmy 2022 do Cavaleiro da Lua:

Moon Knight nominada a mejor vestuario


As 8 indicações de Cavaleiro da Lua ao Emmy 2022

  • Melhor Fotografia para Série Limitada ou Antologia ou Filme

  • Melhor Figurino de Série de Fantasia/sci-fi

  • Melhor Composição Musical para série limitada ou antológica, filme ou especial (trilha original) 

  • Melhor Locução de Personagem

  • Melhor Edição de Som para série limitada ou antológica, filme ou especial

  • Melhor Mixagem de Som para Série Limitada ou Antologia ou Filme

  • Melhor Coordenação de Dublês para Série Dramática, Série Limitada ou Antologia ou Filme

  • Melhor Atuação de Dublês

Moon Knight


Você pode ver Cavaleiro da Lua no Disney+

Não espere mais e assista a todos os episódios de Cavaleiro da Lua! A produção da Marvel está disponível com exclusividade no Disney+.

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