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Encanto no Hollywood Bowl: tudo o que você precisa saber antes de assistir ao especial Disney+

28 de dezembro de 2022
28 de dezembro de 2022

Pronto para fazer parte do mundo mágico do Encanto em uma apresentação única?


Os fãs estão prestes a visitar a casa dos Madrigal em um show sem precedentes. O elenco de vozes originais do filme de animação Encanto, disponível no Disney+, se reuniu no Hollywood Bowl. E no dia 28 de dezembro, será possível ver tudo da primeira fila.

Veja a seguir todos os detalhes para ninguém perder um minuto dessa apresentação marcante!

Encanto no Hollywood Bowl


Encanto no Hollywood Bowl: as vozes principais

O especial Encanto no Hollywood Bowl transforma o anfiteatro histórico em um mundo mágico saído diretamente do filme de animação,

Participam desta noite mágica os protagonistas da história: Stephanie Beatriz (como Mirabel), Adassa (como Dolores), Carolina Gaitán (como Pepa), Jessica Darrow (como Luisa), Diane Guerrero (como Isabela), Mauro Castillo (como Félix), Angie Cepeda (como Julieta) e Olga Merediz (como Abuela Alma).

O show também contará com convidados especiais, incluindo as estrelas colombianas vencedoras do Grammy® Carlos Vives e Andrés Cepeda.

Encanto no Hollywood Bowl

Um espetáculo com uma orquestra de músicos e dançarinos

Apresentando uma orquestra de 80 instrumentos, 50 dançarinos e muitos efeitos especiais, este concerto especial ao vivo colocará o público na primeira fila de um espetáculo musical sem precedentes.

O intuito é celebrar o mundo, os personagens e as canções de Encanto, animação vencedora do Oscar® da Walt Disney Animation Studios.

Onde assistir a Encanto no Hollywood Bowl online

O espetáculo Encanto no Hollywood Bowl será transmitido online exclusivamente no Disney+, no dia 28 de dezembro. Prepare-se para se emocionar com os personagens e músicas do Encanto!

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