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Encanto: Por que Mirabel não tem um dom?

19 de julho de 2022
19 de julho de 2022

Por que será que, dentre toda a família Madrigal, Mirabel não conseguiu um dom? Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


Sejam bem-vindos à família Madrigal, protagonista da animação ganhadora do Oscar® 2022 com Encanto, que você pode assistir com exclusividade no Disney+. O longa já começa com a alegre Mirabel apresentando a sua família mágica — na qual cada um de seus integrantes tem um dom especial — em forma de canção.

Porém, dentre todos os Madrigal, a própria Mirabel não tem um dom para chamar de seu. Mas por que isso acontece?

Mirabel


Por que Mirabel não tem um dom em Encanto?

Ainda crianças, os membros da família Madrigal participam de uma cerimônia. Nela, eles ganham um dom mágico, e uma porta para quarto encantado só seu se abre na Casita em que todos moram.

Porém, quando foi a vez de Mirabel conseguir seu dom, algo diferente aconteceu: a porta do quarto encantado desapareceu! E, com isso, a menina ficou sem receber nenhum dom.

Ou seja, enquanto todos os outros Madrigal possuem diferentes dons, Mirabel ficou sem sua mágica própria. Mas o que ela vai descobrir é que nunca precisou realmente ter um para ser especial.

família Madrigal em Encanto


Ainda que a trama nunca explique totalmente o porquê de Mirabel não ter um dom em Encanto, esse fato não impediu que os fãs do filme criassem suas teorias.

Então, assista a esta encantadora animação exclusivamente no Disney+, e veja você também a história de Mirabel e dos dons de todos os Madrigal. E não deixe de acompanhar o site da Disney Brasil para saber mais notícias e curiosidades sobre esta e outras produções. 

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