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NOVIDADES DISNEY+

Encanto: qual é a idade dos protagonistas

15 de março de 2022
15 de março de 2022

Descubra quais são as idades dos integrantes da família Madrigal, os protagonistas deste mágico filme da Disney.

Atenção: Este conteúdo contém spoilers!

Em Encanto, animação que você pode assistir no Disney+, mergulhamos na história ancestral dos Madrigal, uma família que vive em uma casa mágica, localizada em uma montanha escondida da Colômbia.

A magia não se encontra apenas na casa: os membros deste grupo familiar têm um dom único que lhes foi dado aos cinco anos de idade. No entanto, essa bênção não será dada para todos da mesma forma: alguns não a recebem enquanto outros carregam o peso das consequências de seu poder.

Mirabel, a única da família que não possui poderes especiais, acaba se tornando a última esperança para que a magia permaneça viva.

Qual a idade de cada membro da família Madrigal em Encanto?

Abuela Alma, a guardiã da magia e protetora da vela que concede os dons mágicos, tem 75 anos. Enquanto seus trigêmeos (Julieta, Pepa e Bruno) têm 50 anos.

Quanto aos filhos de Julieta e Agustín, as idades são: Isabela tem 21 anos, Luisa tem 19 e Mirabel tem 15. Já Pepa e Felix tiveram três filhos: Dolores, de 21, Camilo, de 15, e Antonio, com 5.

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