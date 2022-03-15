Encanto: qual é a idade dos protagonistas

Descubra quais são as idades dos integrantes da família Madrigal, os protagonistas deste mágico filme da Disney.

Atenção: Este conteúdo contém spoilers!



Em Encanto, animação que você pode assistir no Disney+, mergulhamos na história ancestral dos Madrigal, uma família que vive em uma casa mágica, localizada em uma montanha escondida da Colômbia.

A magia não se encontra apenas na casa: os membros deste grupo familiar têm um dom único que lhes foi dado aos cinco anos de idade. No entanto, essa bênção não será dada para todos da mesma forma: alguns não a recebem enquanto outros carregam o peso das consequências de seu poder.

Mirabel, a única da família que não possui poderes especiais, acaba se tornando a última esperança para que a magia permaneça viva.

Qual a idade de cada membro da família Madrigal em Encanto?

Abuela Alma, a guardiã da magia e protetora da vela que concede os dons mágicos, tem 75 anos. Enquanto seus trigêmeos (Julieta, Pepa e Bruno) têm 50 anos.



Quanto aos filhos de Julieta e Agustín, as idades são: Isabela tem 21 anos, Luisa tem 19 e Mirabel tem 15. Já Pepa e Felix tiveram três filhos: Dolores, de 21, Camilo, de 15, e Antonio, com 5.