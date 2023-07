Episódio final de Invasão Secreta traça os destinos de humanos e Skrulls

Nick Fury conseguirá proteger a humanidade sem chamar os Vingadores? Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



O final de temporada de Invasão Secreta estreou no Disney+ trazendo o ápice do suspense e da adrenalina. E, como toda boa série de espionagem, veio respondendo muitas perguntas – e deixando outras novas no ar.

No episódio anterior, ficou claro que nenhum dos Vingadores viria ajudar a salvar a humanidade. Será que sem nenhum aliado, Nick Fury (Samuel L. Jackson) vai conseguir impedir a rebelião Skrull?









Nick Fury é um Skrull?



O penúltimo episódio de Invasão Secreta trouxe G’iah (Emilia Clarke) revelando os planos de Gravik (Kingsley Ben-Adir) e que ele precisa apenas da “Colheita” – uma combinação do DNA de todos os Vingadores – para finalizar seus super Skrulls.

Fury, então, parece decidido a dar o que Gravik quer em troca da paz da humanidade. Assim, ele vai ao esconderijo do líder rebelde, entregando-lhe a “Colheita”.

Após um intenso diálogo com um aparentemente derrotado ex-agente secreto, Gravik insere o DNA dos Vingadores na máquina que construiu e transforma a si mesmo em um poderoso super Skrull.

Quando ele está prestes a matar Fury, uma surpreendente verdade vem à tona: Nick era um Skrull.









Invasão Secreta e o confronto entre super Skrulls



Sem saber que, na verdade, G’iah era quem estava se passando por Nick, Gravik ativou a máquina. Assim, não apenas ele, mas ela também teve seu DNA recombinado com o dos Vingadores, transformando-se numa super Skrull.

Começa, então, um violento confronto entre os dois agora super alienígenas – uma luta esta que só terminará de uma forma: com um deles morto.









Nick Fury e James Rhodes definem como será o futuro



O general Rhodes (Don Cheadle) faz de tudo para convencer o presidente dos Estados Unidos – que está hospitalizado – a retaliar a Rússia. Para isso, atribui ao país a autoria do atentado terrorista sofrido pela comitiva presidencial norte-americana na Inglaterra.

A líder do Serviço Secreto Sonya (Olivia Colman) avisa Rhodes de que o presidente corre perigo no hospital. Enquanto este faz de tudo para tirar o governante do local, seus seguranças vão sendo eliminados, um a um.

O público, então, descobre que o verdadeiro Nick Fury está no hospital a fim de impedir o ataque à Rússia.

Por um lado, Rhodes tenta provar ao líder norte-americano que Fury é o inimigo. Por outro, o próprio Nick busca negociar a interrupção do ataque, revelando a verdade sobre o general.

No fim, a retaliação à Rússia é interrompida, contudo a paz entre humanos e Skrulls está cada vez mais distante. Principalmente após o presidente realizar um inflamado discurso contra os alienígenas em rede nacional.





O reencontro entre Nick Fury e Varra



Os Skrulls permanecem sem lar e, agora, depois do presidente incitar o ódio contra eles, são mais perseguidos do que nunca. Isso faz com que Sonya busque uma aliança com G’iah.

No entanto, a fim de evitar cometer os mesmos erros de Fury e Talos (Ben Mendelsohn) no passado, as duas esclarecem que não há nenhum tipo de amizade ou relação entre elas além da política.

Assim, todos os humanos que haviam sido capturados pelos Skrulls são liberados – incluindo o verdadeiro general Rhodes e Everett Ross (Martin Freeman).

Decidido a deixar tudo para trás, Fury se despede de sua esposa, Priscilla (Charlayne Woodard). Contudo, quando está prestes a voltar para a estação espacial S.A.B.E.R. – onde estava no começo da trama – ela lhe faz uma surpresa.

Priscilla, ou melhor, Varra diz que sempre amou Nick do jeito que ela era, ou seja, como Skrull. E Fury responde que também a amava por como ela era, independente de estar se passando por humana ou não.

O agente, então, diz à Varra que está indo negociar um possível acordo de paz com os Kree – outra raça alienígena beligerante –, e a convida a embarcar com ele.

Isso porque ela é uma excelente diplomata Skrull e suas habilidades podem levá-los a encontrar, enfim, um lar para seu povo.









Assista a Invasão Secreta do início ao fim no Disney+



Veja – ou reveja – essa trama cheia de surpresas, agentes duplos, adrenalina e emoção! Todos os episódios de Invasão Secreta já estão disponíveis no Disney+!

E não se esqueça: não confie em ninguém – nem em sua sombra, pois ela o abandona no escuro.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!