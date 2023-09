Especial Avante: Nos Bastidores de Invasão Secreta estreia no Disney+

Descubra tudo o que rolou por trás das câmeras da série da Marvel Studios protagonizada por Samuel L. Jackson.



Com muita ação, adrenalina e reviravoltas surpreendentes, a série Invasão Secreta mostrou que passe o tempo que passar, Nick Fury (Samuel L. Jackson) dá conta do recado. E em Avante: Nos Bastidores de Invasão Secreta você descobre todos os segredos da produção.

Já disponível no Disney+, o especial traz entrevistas detalhadas com o elenco e equipe, além de imagens exclusivas dos bastidores.

Os atores Cobie Smulders e Ben Mendelsohn refletem sobre suas aventuras como Maria Hill e Talos, enquanto as novatas Emilia Clarke e Olivia Colman falam sobre entrar para o Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Samuel L. Jackson, claro, fala sobre enfrentar a batalha mais desafiadora da carreira de Nick Fury no especial do Disney+.









Veja Invasão Secreta e descubra tudo sobre seus bastidores no Disney+



Com seis episódios, a série Invasão Secreta está inteiramente disponível no Disney+. A produção da Marvel Studios relata que enquanto Nick Fury estava fora do planeta, a situação dos Skrulls na Terra se deteriorou e um sentimento bélico cresceu nas sombras.

Liderada pelo ardiloso Gravik (Kingsley Ben-Adir), um grupo radical de Skrulls se infiltrou em todos os cantos do mundo e se posicionou para dominar o planeta.

De volta à Terra, Fury precisa lidar com decepções, perigos e surpresas a todo momento ao enfrentar esses inimigos que mudam de forma.

Depois, confira as curiosidades da produção e as histórias de quem viveu essa emocionante aventura em Avante: Nos Bastidores de Invasão Secreta, também no Disney+. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!