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NOVIDADES DISNEY+

Especial Tomorrow X Together: Our Lost Summer estreia no Disney+

28 de julho de 2023
28 de julho de 2023

Documentário acompanha o grupo sul-coreano conhecido como TXT, um dos novos fenômenos mundiais do k-pop.


Além de grupos como BTS e BLACKPINK, os fãs de cultura coreana têm várias bandas de K-pop para acompanhar. Um deles é o Tomorrow X Together, mais conhecido como TXT, que acaba de estrear o documentário Tomorrow X Together: Our Lost Summer no Disney+

O TXT entrou para a História ao se tornar o primeiro grupo de K-pop a entrar na Billboard 200 com seu álbum de estreia, fazendo deles os líderes da 4ª geração da música pop sul-coreana!

A produção acompanha os cinco integrantes da boyband Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun, Hueningkai – em sua primeira turnê mundial após a pandemia.

De Seul, na Coréia do Sul, até a América do Norte, o grupo percorre diferentes caminhos, dispostos a entregar os melhores shows de suas vidas enquanto sobem em alguns dos palcos mais icônicos do mundo – incluindo o Lollapalooza!

Tomorrow X Together: Our Lost Summer

Assista, cante e dance com o TXT no Disney+ em Tomorrow X Together: Our Lost Summer


Aumente o som, empurre o sofá e capriche na coreografia com o TXT! 

Dirigido por Jun-Soo Park, de sucessos como BTS: Permission to Dance On Stage ao vivo em Los Angeles e J-hope IN THE BOX, Tomorrow X Together: Our Lost Summer já está disponível no Disney+.

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