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Estreia do live-action de A Pequena Sereia atinge recorde de audiência no Disney+

12 de setembro de 2023
12 de setembro de 2023

Se você ainda não viu a nova versão live-action de A Pequena Sereia, aproveite para conferir no Disney+.

A nova versão live-action de A Pequena Sereia estreou no Disney+ há menos de uma semana e já chegou batendo recordes! O filme teve 16 milhões de visualizações nos seus primeiros cinco dias. 

De acordo com comunicado oficial, trata-se da melhor estreia de um longa-metragem no Disney+ desde Abracadabra 2, lançado em 2022. 


Qual a história de A Pequena Sereia?


Na versão repaginada da adorada história, a sereia Ariel (Halle Bailey) tem uma curiosidade insaciável de ir além das profundezas do mar e conhecer a vida em terra firme.

Apesar da oposição do seu pai, o Rei Tritão (Javier Bardem), Ariel vai até a superfície e, ao presenciar um naufrágio, salva a vida do Príncipe Eric (Jonah Hauer-King), por quem acaba se apaixonando.

A protagonista decide seguir seu coração e, para isso, faz um acordo com a malvada bruxa do mar, Úrsula (Melissa McCarthy). Ela lhe dá a chance de viver em terra firme, mas acaba colocando sua vida – e a coroa de seu pai – em perigo.


Não perca A Pequena Sereia no Disney+


Aventure-se com Ariel em uma história encantadora repleta de músicas e visuais incríveis. Veja A Pequena Sereia no Disney+ agora mesmo!

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