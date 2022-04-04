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Novidades Disney+

Estreias da semana no Disney+: 4 a 10 de abril

4 de abril de 2022
4 de abril de 2022

Programe-se com a lista das novidades que chegam nos próximos dias ao Disney+.


Essa semana o Disney+ promete muita aventura e diversão para todas as idades! Os pequenos poderão soltar a criatividade no Aprendendo com Disney Junior. E toda a família vai se envolver em histórias de mistério e investigação com The Hardy Boys.

Acompanhe abaixo a lista completa de estreias da semana.

Estreias da semana no Disney+:

06 de abril


estreias da semana


  • Hardy Boys: Frank (Rohan Campbell) e Joe (Alexander Elliot) se mudam com seu pai, Fenton (James Tupper), para Bridgeport. Lá, os jovens vão tentar descobrir o que há por trás de uma tragédia recente que mudou suas vidas. Mas, ao fazer isso, acabam descobrindo algo muito mais sinistro.

  • Aprendendo Com Disney Junior: Os personagens mais queridos do Disney Junior vão ensinar muitas novidades nesta série de vídeos que vai levar diversão e conhecimento para a garotada!

  • Secret Life of Predators: A cada episódio, você vai descobrir a vida de diferentes predadores em oceanos ou nas pradarias africanas. Belos cenários e fotografia impecável em uma atração única e fácil de assistir. Narrada por Boone Smith.

  • Desvendando a América Central: Junte-se ao apresentador Nigel Marven em uma fantástica viagem pela América Central. Das antigas ruínas maias do El Mirador no norte da Guatemala, às selvas misteriosas da fronteira do Panamá com a Colômbia, embarque em aventuras inesquecíveis!


08 de abril

estreias da semana


  • O Touro Ferdinando: Nesta animação, conhecemos Ferdinando, um touro com um imenso e gentil coração que acaba sendo confundido com uma fera perigosa. Capturado e longe de sua família, ele se une a uma equipe bem diferente na tentativa de voltar para casa.

  • Lost Tombs of the Pyramids: Por anos, pesquisadores acreditaram que as Grandes Pirâmides de Gizé eram um local com várias tumbas. Entretanto, nenhuma múmia ou tesouro foi encontrado na região. Este documentário acompanha um grupo de pesquisadores em uma descoberta que pode ser a maior desde a abertura do túmulo de Tutancâmon.

  • 100% Coco: Coco (Nola Kemper) é uma garota de 13 anos um tanto quanto “peculiar”. Seu sonho é se tornar um ícone fashion, então ela começa um vlog de moda anonimamente. À medida que seus vídeos fazem sucesso, ela se vê diante da oportunidade de realizar seu grande sonho.

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