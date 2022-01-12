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NOVIDADES DISNEY+

Eternals já está disponível no catálogo da Disney+

12 de janeiro de 2022
12 de janeiro de 2022

O filme mostra o MCU como nunca vimos.

O Universo Cinematográfico Marvel continua avançando com histórias cada vez mais épicas e o melhor de tudo, podemos apreciá-las do conforto da nossa casa. O último filme a se juntar à coleção é nada mais, nada menos que Eternos, o filme estrelado por um elenco de primeira linha.

Eternos

Enviados à Terra há milhares de anos, os Eternos são seres antigos encarregados de proteger todo o Universo de criaturas cósmicas malignas. Apesar de terem estado presentes em guerras, catástrofes e até o Blip nas mãos de Thanos, eles estão completamente proibidos de intervir na história humana, por mais difícil que seja.

Eternos


A atriz mexicana Salma Hayek fez história ao interpretar Ajak, a líder dos Eternos, mas a sua participação não é a única adição importante que o filme trouxe para o MCU. A própria Malévola, Angelina Jolie, também faz parte dessa poderosa equipe ao lado de Richard Madden (Cinderela), Kumail Nanjiani, Ma Dong-seok, Barry Keoghan, Lia McHugh, Lauren Ridloff e Brian Tyree Henry. Gemma Chan, que já deixou sua marca no MCU como Minn-Erva em Capitã Marvel, retorna à ação para dar vida a Sersi, uma peça fundamental dos Eternos, em seu primeiro filme. Kit Harington completa o elenco principal com um personagem que tem um futuro interessante pela frente.

Eternos

Se o elenco impressionante não for suficiente, o combo dos Eternos é completado com a direção da vencedora do Oscar, Chloé Zhao, que conseguiu mostrar o Universo Marvel como nenhum outro filme ainda. Quer seja uma ação épica em grande escala, um cenário natural deslumbrante ou um número musical de Bollywood, Eternos possui um toque único.

Eternos chegou ao Disney+ 

Eternos chegou ao Disney+ gratuitamente para todos os usuários e apresenta importantes participações especiais, duas cenas pós-créditos e uma grande introdução ao lado cósmico do Universo Marvel que não pode faltar. O filme junta-se à coleção que recentemente acrescentou Viúva Negra e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, para integrar o MCU ao lado de séries como Loki, Gavião Arqueiro e WandaVision, peças-chave para os Mais Poderosos Heróis da Terra.



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