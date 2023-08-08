Eu Sou Groot: temporada 2 da série ganha trailer divertido

Descubra quando a temporada 2 da série protagonizada pelo Baby Groot chega ao Disney+.



O personagem mais travesso das galáxias está chegando com novas aventuras na 2ª temporada da série de curtas Eu Sou Groot, exclusivamente no Disney+.

Agora, Baby Groot está explorando o universo a bordo das naves espaciais dos Guardiões da Galáxia, encontrando criaturas e ambientes novos e coloridos.

Em que tipo de problema ele se meterá desta vez? No novo trailer já é possível ter uma boa amostra do que esperar. Confira!







'Eu sou Groot' | Trailer Oficial | Temporada 2 | Disney+



Quando estreia a temporada 2 de Eu Sou Groot no Disney+?



A 2ª temporada de Eu Sou Groot estreia em 06 de setembro no Disney+, trazendo novamente Vin Diesel como a voz original do carismático personagem em cinco novos curtas-metragens.

Enquanto setembro não chega, prepare-se para as novas histórias assistindo à 1ª temporada no serviço de streaming!

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