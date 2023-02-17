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Excelsior! As 3 frases mais marcantes de Stan Lee no Universo Marvel

17 de fevereiro de 2023
17 de fevereiro de 2023

Relembre algumas das expressões icônicas que Stan Lee utilizava ao se comunicar com seus leitores.


Stan Lee é um dos nomes mais importantes dentro do Universo Marvel. Afinal, ele ajudou a criar muitos dos mais famosos personagens das histórias em quadrinhos. No entanto, Lee também ficou conhecido por suas aliterações e, ainda, suas frases de efeito.

De sua mente, saíram nomes famosos como Peter Parker, Bruce Banner, Reed Richards, Matt Murdock e Stephen Strange. E o que todos têm em comum também? A repetição das letras iniciais de seus nomes.

Além disso, entre 1967 e 1980, Stan Lee assinou uma coluna editorial chamada Stan Lee’s Soapbox. Nela, o autor falava com o público, explicava detalhes de histórias e, claro, usava muitas frases de efeito.

Frases que, inclusive, se tornaram sua assinatura, uma espécie de marca registrada de Lee, que ainda hoje estão presentes na memória dos fãs. E a seguir, você conhece algumas delas:


Stan Lee


“Excelsior!” – a mais famosa marca registrada de Stan Lee


Quando se fala em Stan Lee, imediatamente a palavra “quadrinhos” vem à mente. Mas em seguida, vem a expressão “Excelsior”. O autor utilizou o termo em uma de suas primeiras "Soapbox", lá em 1968.

Excelsior” se tornou um sinônimo de Stan Lee e, também, a representação da filosofia da Marvel: abraçar narrativas criativas e inovadoras, levando os quadrinhos cada vez mais longe.


“True Believer” e o carinho de Stan Lee por seus fãs


Ao pé da letra, “True Believer” quer dizer “aquele que acredita verdadeiramente”. E, para Stan Lee, os assíduos leitores e fãs da Marvel eram os True Believers.

Em uma de suas colunas de 1967, Lee declarou seu amor aos True Believers, prometendo entregar apenas o melhor para aqueles que acreditam.


“Nuff said” e a prova de que imagens podem valer mais do que palavras para Stan Lee


O roteirista é famoso por seus textos e diálogos bem estruturados. Mas Stan Lee também sabia quando era preciso ser breve – e de propósito!

E, embora a expressão “Nuff Said” – algo como “já foi falado o bastante” – não tenha sido criada por ele, foi em sua obra que ela se popularizou.

Em 2002, inclusive, uma série de quadrinhos “silenciosos” foi lançada com este nome. Nela, apenas tinta, papel e arte contavam as histórias.

Continue celebrando os 100 anos de Stan Lee! Para todas as novidades do Universo Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!

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