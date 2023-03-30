Thaís Juliotti explica que tornar o sonho de muitas pessoas em realidade é o que a faz ser cosplayer há oito anos.



Thaís Juliotti, de 21 anos, faz cosplay há oito anos e ama se fantasiar das Princesas da Disney por conta da reação das crianças que encontra nos eventos que vai. Segundo ela, a magia que leva à vida das pessoas quando ela está fantasiada é o que a motiva continuar fazendo cosplay.

Formada em Publicidade e Propaganda, ela foi à CCXP 2022 vestida de Aurora, de A Bela Adormecida (filme clássico de animação disponível no Disney+), acompanhada de seu namorado, Lucas Andrade, de 27 anos, que fez cosplay do Príncipe Felipe, para acompanhá-la.

Os dois encantaram as milhares de crianças (e adultos) que passaram em frente ao estande de mil metros da Disney na Comic Con do ano passado.





Paixão pela Princesa Aurora desde a infância





“Desde 2014 eu sou cosplayer e a Princesa Aurora eu faço desde 2019”, conta Thaís. “Eu comecei me vestindo de personagens que era já fã apenas por gostar muito. Fazia personagens de livros, vídeo games e, claro, as princesas da Disney!”, explica Thais.

“Mas quanto mais você se dedica, mais você recebe resposta positiva do público e foi aí que eu me apaixonei”, conta a cosplayer. “Você percebe que consegue fazer o dia de alguém mais feliz simplesmente aparecendo ali perto dela”.







Cosplay também é programa de casal





“As crianças chegam com o olho brilhando, é incrível”, explica Lucas. É o segundo ano dele na CCXP, tanto como visitante como cosplayer – comecei por conta de Thaís. “Ela ama muito fazer cosplay, eu quis fazer parte e adorei!”.

“Parece cansativo e é mesmo, mas ao mesmo tempo é muito recompensador e traz uma energia boa que não tem como conseguir de outra forma. É muito impactante e a gente tem adorado ir como casal”, afirma Lucas.





O casal investe em fantasias elaboradas





A fantasia elaborada dos dois foi feita por encomenda. “Esse vestido foi feito por uma costureira especializada em vestidos de noiva. Todos os tecidos e o modelo foram pesquisa e escolha minha. Ela me ajudou a torná-lo realidade”, conta.

O mesmo com a fantasia de Lucas que, apesar de detalhada, foi feita às pressas, segundo ele. “A gente foi atrás das peças e pedimos para fazer no ano passado. Ficou tão boa que uso ela até hoje”, afirma ele.





A cosplayer adora o carinho das crianças





Thais é fã das Princesas por conta de seu romantismo, ela explica. “É um mundo encantado que desde pequena me deu forças, me fez sonhar. A Aurora é uma das mais importantes para mim e por isso gosto tanto de interpretá-la”, explica.

“Uma vez, ouvi uma criança dizendo que havia sonhado comigo e que queria me encontrar novamente na CCXP. Não tem explicação o que é tornar esse tipo de coisa realidade”, diz Thaís com um sorriso emocionado.