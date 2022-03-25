Brasileira Fernanda Andrade está no elenco da série 'Cavaleiro da Lua', da Marvel

Saiba mais sobre a atriz que integra o elenco da produção, próximo grande lançamento da Marvel no Disney+.
A estreia de Cavaleiro da Lua (Moon Knight) está chegando e, até o próximo dia 30 de março, quando a produção estará disponível no Disney+, vale conferir todas as novidades sobre a mais recente série do Universo Marvel.
Durante o recente tapete vermelho de lançamento de Cavaleiro da Lua, que aconteceu em Los Angeles, na Califórnia, no último dia 22 de março, além dos atores Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy, o elenco oficial contou também a presença de Fernanda Andrade, que surpreendeu (e alegrou) os fãs brasileiros já ansiosos pela série.
Apesar de integrar a badalada produção da Marvel, talvez você ainda não tenha ouvido falar da atriz, mas Fernanda já apareceu em outras séries norte-americanas. Quer saber mais sobre ela? Confira aqui para ficar por dentro desta novidade.
Quem é Fernanda Andrade
A atriz de 38 anos nasceu em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Ainda bem jovem, se mudou com a família para os Estados Unidos, onde decidiu seguir carreira como atriz e produtora.
Em que séries Fernanda Andrade aparece
Ainda que não seja um rosto tão conhecido do público, a brasileira já participou de várias séries de sucesso na TV norte-americana. Dentre elas, destaque para Sons of Anarchy, na qual interpretou Elyda em aparições na quarta temporada, exibida pelo Star+.
Fernanda chamou a atenção do público ao surgir no lançamento de Cavaleiro da Lua, mas seu papel na série ainda não foi revelado.
Cavaleiro da Lua: de que trata a série e quando estreia
Também conhecida como Moon Knight, a nova produção da Marvel estreia exclusivamente no Disney+ no dia 30 de Março. A trama acompanha a rotina de Steven Grant (Oscar Isaac), um simpático funcionário de uma loja de presentes. Ele tem episódios de esquecimentos e lembranças que parecem ser de outra vida.
É assim que ele descobre uma crise dissociativa de personalidade. Isso faz com que ele “divida” seu corpo com Marc Spector, um mercenário implacável. À medida que a vida dos dois vai de encontro uma com a outra, Marc precisa aprender a lidar com ambas identidades.
Além de Fernanda Andrade e Oscar Isaac, o elenco de Cavaleiro da Lua conta ainda com Ethan Hawke, May Calamawy e Gaspard Ulliel. Mohamed Diab e a equipe de Justin Benson e Aaron Moorhead assumem a direção. O roteiro é assinado por Jeremy Slater.
Assista ao trailer de Cavaleiro da Lua
Quer saber mais sobre o que vem por aí em Cavaleiro da Lua? Então confira o trailer oficial da série.
Acompanhe todas as novidades sobre Cavaleiro da Lua e outras produções Marvel no site da Disney.