Freeks: conheça a nova série que estreia no Disney+

Saiba tudo sobre a nova série musical que une rock e mistério que chega ao serviço de streaming.



Uma nova história repleta de música chega com exclusividade ao Disney+. A série argentina FreeKs estreia no 28 de junho para apresentar uma diferente banda de rock, em que nem tudo é o que parece ser.

A nova série, que conta com talentos jovens da Argentina como Guido Pennelli, Julián Cerati, Alan Madanes, Pablo Turturiello e Gastón Vietto no elenco, apresenta canções originais com uma forte vibração rocker, bem como covers de canções tradicionais do rock argentino.

Descubra mais sobre FreeKs e se prepare para curtir essa série que reúne o clima musical com uma boa dose de mistério.





Qual é o enredo de FreeKs?





A série acompanha Gaspar (Guido Pennelli), um músico talentoso e líder da banda de rock com o mesmo nome da produção, FreeKs.

Só que Gaspar é acusado pelos seus amigos de um roubo que não cometeu. Determinado a provar a sua inocência e a recuperar o seu lugar, Gaspar fará tudo o que estiver ao seu alcance para descobrir, à paisana, o verdadeiro culpado.

A banda começa a ficar cada vez mais famosa sem ele e Gaspar irá testemunhar como os seus antigos companheiros de banda lidam com o sucesso avassalador, as pressões e as contradições da fama.



Ao longo da jornada da banda Freeks, os personagens precisam amadurecer e se reinventar para descobrir quem são e quem querem ser.









Veja FreeKs no Disney+!





Baseada numa ideia original de Mario Schajris, e dirigida por Martín Deus e Maximiliano Gutiérrez, FreeKs já está disponível no Disney+ com seus 13 episódios de 40 minutos. Não perca!