As 5 produções especiais para curtir no Disney+ se você é fã de música

No Disney+ há diversas opções de especiais com shows e entrevistas exclusivas, documentários musicais e séries com alguns dos artistas mais famosos doMiley Cyrus, Ed Sheeran, entre outros.



1. Ed Sheeran: A Soma de Tudo



A série documental Ed Sheeran: A Soma de Tudo estreou em maio de 2023 no Disney+ acompanha o astro Ed Sheeran em uma viagem única por um momento difícil de sua vida e carreira.



O cantor e compositor inglês abre as portas da sua casa, do seu estúdio e do seu coração para mostrar um pouco da sua arte, da sua paixão e da sua intimidade em uma produção exclusiva em quatro episódios que nenhum fã deve perder.







2. Miley Cyrus: Endless Summer Vacation (Backyard Sessions)



O especial Miley Cyrus: Endless Summer Vacation (Backyard Sessions) de Miley Cyrus, que segue quebrando recordes no mundo todo com seu último álbum, está disponível no streaming para os fãs curtirem os novos hits da cantora e atriz.



Miley fez um belo especial musical gravado no jardim e no interior de uma casa que pertenceu ao lendário cantor Frank Sinatra.





3. Folklore: Sesiones en Long Pond Studio



Em um cenário totalmente sintonizado com seu álbum Folklore, Taylor Swift realizou um show histórico intimista e com momentos libertadores em Taylor Swift Folklore: Sessões no Long Pond Studio.



A estrela pop que dá um novo toque a cada lançamento, celebrou um de seus discos de maior sucesso com essas sessões que os fãs podem guardar e reviver quantas vezes quiserem.





4. Olivia Rodrigo: Dirigindo até você



O primeiro álbum da atriz e cantora Olivia Rodrigo que já estrelou série da Disney, pegou todos de surpresa e ajudou a transformá-la em um fenômeno musical dos últimos tempos.



Por isso, a artista decidiu fazer uma viagem especial de Salt Lake City, lugar onde iniciou o seu processo, até Los Angeles, onde o seu sucesso foi lançado para o mundo inteiro. Uma experiência registrada para os fãs que querem conhecer um pouco mais no especial Olivia Rodrigo: Dirigindo Até Você.





5. J-hope IN THE BOX