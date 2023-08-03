FreeKs: os 4 pontos da história para saber antes de assistir a série no Disney+

O jovem Gaspar fará de tudo para reconquistar seu lugar dentro da banda FreeKs! Confira a série musical no Disney+.



Quem gosta de produções musicais não pode perder obras como High School Musical: A Série: O Musical ou FreeKs. Com uma forte pegada roqueira e interpretações de grandes hits da música argentina, a série latina já está inteiramente disponível no Disney+.

Com elenco encabeçado por Guido Pennelli, Julián Cerati, Alan Madanes, Pablo Turturiello e Gastón Vietto, o musical apresenta uma banda de jovens músicos a caminho da fama.

Além de acompanhar cada um dos integrantes do grupo, a série se conecta com o público por meio de uma história de amizade, paixão, traição e mais. A seguir, confira os pontos essenciais sobre essa jornada repleta de amor e música:





Os 4 pontos-chave na trama de FreeKs



1. Gaspar sofre uma grave acusação: Gaspar (Pennelli) é acusado por Ludovico (Madanes), Coco (Turturiello), Juani (Vietto) e Ulises (Cerati), seus companheiros de palco, de ter roubado o dinheiro arrecadado com seus shows.

A acusação viraliza e gera condenação nas redes sociais. Com isso, Gaspar se vê obrigado a deixar a banda que ele mesmo criou.

2. Um produtor musical afasta a banda de suas raízes: na ânsia de encontrar o verdadeiro autor do roubo, Gaspar descobre segredos de seus colegas.

Assim, ele testemunha como Lugones (Marcelo de Bellis), um ambicioso empresário, está transformando o FreeKs em um produto comercial, afastando-os de sua verdadeira essência.

3. Gaspar vê que não está sozinho: o jovem conta com a cumplicidade de sua amiga Gi (Julia Tozzi), que o apoia em seu plano para desmascarar os verdadeiros culpados.





Na oficina de motocicletas, Gaspar conhece Oso (Pablo Sultani), um roqueiro old school que se torna seu amigo e mentor. Por fim, ele conhecerá Nina (Malena Ratner), a quem se apresenta como "Charly", sua nova identidade secreta.

4. A banda enfrenta pressões e contradições: ao tentar se defender diante de seus companheiros de grupo e desvendar o mistério do roubo, Gaspar presencia o entusiasmo, mas também as pressões e contradições geradas pelo sucesso avassalador dos FreeKs.





Gosta de séries musicais? Então não perca a estreia da última temporada de High School Musical: A Série: O Musical no Disney+



Além de FreeKs, o Disney+ tem vários outros filmes e séries musicais que certamente vão agradar aqueles que não vivem sem seus fones de ouvido!

E no dia 9 de agosto a quarta e última temporada de High School Musical: A Série: O Musical estreia no serviço de assinatura. Acompanhe os Wildcats em uma mais uma aventura repleta de surpresas!

Aproveite e maratone as temporadas anteriores e os três filmes que deram origem à série, tudo somente no Disney+!