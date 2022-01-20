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NOVIDADES DISNEY+

Gavião Arqueiro acerta o alvo em novo especial da Marvel Studios

20 de janeiro de 2022
20 de janeiro de 2022

A série revela todos os segredos dos bastidores.


A coleção de conteúdo Marvel Studios Assembled adiciona um novo episódio esta semana para retornar brevemente ao clima de Natal do Gavião Arqueiro. A última série de 2021 introduziu novos personagens, trouxe de volta outros e antecipou um futuro interessante para o resto do universo cinematográfico.

No novo episódio da série dos bastidores do MCU, os criadores de Gavião Arqueiro falam sobre a história do personagem tanto nas páginas de quadrinhos quanto nos filmes da Marvel Studios, e como criar um enredo que equilibre perfeitamente o que os fãs esperam e uma bateria de surpresas inesperadas.

Hawkeye

O elenco que dá vida à série também traz seu olhar, seja para falar sobre as grandes cenas de ação de Gavião Arqueiro ou para comentar sobre a relação particular de mãe e filha que Kate Bishop (Hailee Steinfeld) e Eleanor (Vera Farmiga) têm. Todos os personagens e atores têm o seu momento, ideal para os fãs que esperam vê-los em ação novamente.

E por falar em ação, esse é um elemento que não pode faltar em nenhum episódio da Marvel Studios. Como as flechas de partículas Pym foram criadas? Como foi feita a filmagem do leilão do terno Ronin? Quão divertido foi recriar uma batalha medieval com Jeremy Renner no meio? Todas essas perguntas e muitas outras são respondidas no novo episódio que mostra os bastidores da magia do Gavião Arqueiro.

Hawkeye

Junto com Eternos, a série do melhor arqueiro do mundo marca um novo passo à frente no MCU, com consequências que serão vistas em muitas outras histórias que virão. No Disney + você encontra todos e cada um dos filmes e séries do Universo Cinematográfico Marvel, assim como seus documentários em Marvel Studios ou os momentos mais relevantes, em Marvel Studios: Legends.

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