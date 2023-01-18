Gina Yei: quem é quem na nova série do Disney+

A nova produção tem um elenco talentoso para contar a história de uma adolescente apaixonada pelo animado ritmo reggaeton.
Música, praias porto-riquenhas e uma história adolescente. Esses são os elementos centrais de @Gina Yei#ComTodoCoraçãoEMais, a nova série original latino-americana já está com todos os episódios disponíveis.
A série inédita acompanha Gina (Didi Romero), uma adolescente muito criativa que ganhou uma bolsa para frequentar um prestigiado instituto especializado no ritmo reggaeton. Com a conquista, ela busca realizar seu sonho de escrever canções para os artistas mais reconhecidos do gênero.
Produzida pela Somos Productions e Piñolywood Studios, @Gina Yei:#ComTodoCoraçãoEMais é estrelada por um elenco jovem, que promete conquistar o público. Conheça cada um deles:
Quem é quem em Gina Yei: #ComTodoCoraçãoEMais
- Didi Romero é Gina “Yei”.
- Gabriel Tarantini é Manu.
- Felipe Albors é Jayden.
- Ana Gabriela Wolfermann é Ruby Rubí.
- Angely Serrano é Lucía.
- Adriana Fontanez é Vero.
- Juliana Rivera é Isa.
- Kristal Xamairy é Cami.
- Gabriela Santaliz é Miky.
- Mía Blakeman é Amy.
- Gerald Manso é El Ángel.
- Gustavo Rosas é DJ Noah.
- Jacnier Ríos é Luis Diego.
- Abdiel Morales é Fabián.
- Brian Den é Adrián.
- José Cancel é Jairo.
- José Brocco é Mr. One.
- Alfonsina Molinari é Rocío.
- Isel Rodríguez é Valentina.
- Ely Cay é Salvador.
- Wanda Sais é Laura.
- Oswaldo Friger é o Professor Hansel.
- Krystel Ogando é a Professora Cassandra.
- Ashley Rivers é a Professora Aurora.
Gina Yei: acompanhe os personagens
O público já pode seguir as histórias cheias de música e diversão de cada um desses personagens de @Gina Yei:#ComTodoCoraçãoEMais.
Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.
*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+