Gina Yei: quem é quem na nova série do Disney+

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Gina Yei: quem é quem na nova série

19 de janeiro de 2023
19 de janeiro de 2023

A nova produção tem um elenco talentoso para contar a história de uma adolescente apaixonada pelo animado ritmo reggaeton.


Música, praias porto-riquenhas e uma história adolescente. Esses são os elementos centrais de @Gina Yei#ComTodoCoraçãoEMais, a nova série original latino-americana já está com todos os episódios disponíveis.

A série inédita acompanha Gina (Didi Romero), uma adolescente muito criativa que ganhou uma bolsa para frequentar um prestigiado instituto especializado no ritmo reggaeton. Com a conquista, ela busca realizar seu sonho de escrever canções para os artistas mais reconhecidos do gênero.

Produzida pela Somos Productions e Piñolywood Studios, @Gina Yei:#ComTodoCoraçãoEMais é estrelada por um elenco jovem, que promete conquistar o público. Conheça cada um deles:

Gina Yei

Quem é quem em Gina Yei: #ComTodoCoraçãoEMais

- Didi Romero é Gina “Yei”.

- Gabriel Tarantini é Manu.

- Felipe Albors é Jayden.

- Ana Gabriela Wolfermann é Ruby Rubí.

- Angely Serrano é Lucía.

- Adriana Fontanez é Vero.

- Juliana Rivera é Isa.

- Kristal Xamairy é Cami.

- Gabriela Santaliz é Miky.

- Mía Blakeman é Amy.

Gina Yei


- Gerald Manso é El Ángel.

- Gustavo Rosas é DJ Noah.

- Jacnier Ríos é Luis Diego.

- Abdiel Morales é Fabián.

- Brian Den é Adrián.

- José Cancel é Jairo.

- José Brocco é Mr. One.

- Alfonsina Molinari é Rocío.

- Isel Rodríguez é Valentina.

- Ely Cay é Salvador.

- Wanda Sais é Laura.

- Oswaldo Friger é o Professor Hansel.

- Krystel Ogando é a Professora Cassandra.

- Ashley Rivers é a Professora Aurora.

Gina Yei


Gina Yei: acompanhe os personagens

O público já pode seguir as histórias cheias de música e diversão de cada um desses personagens de @Gina Yei:#ComTodoCoraçãoEMais.

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

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