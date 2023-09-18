Goosebumps: série inspirada nos famosos livros de R.L. Stine chega em breve ao Disney+

A produção acompanha um grupo de estudantes que está pronto para desvendar segredos misteriosos em uma pequena cidade.



Em breve, mais uma divertida produção inspirada em livros estreia no Disney+. Trata-se da série Goosebumps, adaptada da série literária escrita pelo norte-americano Robert Lawrence Stine, mais conhecido como R.L. Stine.

O autor ficou famoso por suas obras de terror juvenil, que agora ganham uma nova versão para streaming. A seguir, confira mais detalhes da produção:









Qual a história de Goosebumps?



A nova série do Disney+ acompanha um grupo de cinco jovens amigos que vivem em uma cidade pequena chamada Port Lawrence. um dia, eles descobrem segredos do passado trágico de um adolescente chamado Harold Biddle, morto trinta anos antes.

Depois de uma festa de Halloween na casa dos Biddle, os adolescentes encaram uma nova realidade assombrosa, se unem para salvar a cidade, e passam a conhecer melhor seus pais e uns aos outros.





O elenco de Goosebumps



Goosebumps é protagonizada por Zack Morris como Isaiah; Isa Briones no papel de Margot; e Rachael Harris como Nora. O ator Justin Long interpreta o Sr. Bratt.

Coisas muito estranhas estão acontecendo na cidade... Prepare a pipoca – e seu grito mais assustador – para curtir Goosebumps. A série chega no dia 13 de outubro exclusivamente no Disney+.