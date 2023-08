Guardiões da Galáxia Vol. 3: as 5 curiosidades sobre o filme que chega ao Disney+

Com direção de James Gunn, Guardiões da Galáxia Vol. 3 guarda alguns fatos curiosos e divertidos por trás dos bastidores. Confira!

Eles estão chegando ao Disney+! Depois de se tornar um sucesso de bilheteria no cinema, Guardiões da Galáxia Vol. 3 estreia no serviço de streaming nesta quarta-feira, dia 2 de agosto.

É a chance perfeita para quem ainda não viu ou para aqueles que viram na tela grande e querem conferir de novo essa história cheia de emoção e ação.

O enredo do filme se passa após os acontecimentos do especial de Natal. Peter Quill (Chris Pratt) está tentando se recuperar de uma perda terrível ao mesmo tempo que precisa reunir a sua equipe e embarcar numa missão ousada para defender o universo e salvar o amigo e fiel parceiro Rocket (Bradley Cooper).

Para entrar no clima da estreia, confira cinco curiosidades sobre os bastidores de Guardiões da Galáxia Vol. 3:



1. Foram necessários mais de seis meses para criar o cenário de Luganenhum





O início do filme traz os personagens em Luganenhum, que se tornou a sua nova casa.

Quem vê o cenário pode não ter a ideia do trabalho por trás: a equipe do filme demorou mais de seis meses para criar tudo, segundo comunicado oficial.

O designer de produção Charles Wood já tinha criado uma versão parcial de Luganenhum para o primeiro Guardiões da Galáxia (2014) e, no novo longa, o cenário foi ampliado.



2. James Gunn sempre viu Rocket como parte essencial da trajetória dos Guardiões da Galáxia





James Gunn dirigiu os três filmes dos Guardiões da Galáxia e, nesse terceiro, Rocket ganha um foco muito maior, com o seu passado sendo revelado em detalhes.

O curioso é que, desde que Gunn imaginou pela primeira vez a trilogia, ele já tinha em mente a importância do personagem.

“Tinha muitas coisas em mente e muitas outras que não sabia como iriam acontecer. Mas sabia que o cerne da trama era o Rocket e a sua história, de onde vinha e quem ele era. Isso era muito importante para eu poder contar essa história", disse o cineasta em uma entrevista oficial.



3. Guardiões da Galáxia Vol. 3 bateu um curioso recorde mundial

Foram usadas mais deem Guardiões da Galáxia Vol. 3 , um recorde mundial, conforme comunicado oficial.

Essas próteses são parte da maquiagem do filme, ajudando a criar o visual dos personagens. "Há mais aplicações de maquiagem neste filme do que em qualquer outro na história do cinema. E isso é muito!", disse James Gunn.



4. A construção da nave Bowie foi um grande feito de Guardiões da Galáxia Vol. 3



Outra curiosidade de Guardiões da Galáxia Vol. 3 está ligada à nave, cujo nome é uma homenagem ao lendário cantor e compositor

Assim como ocorreu com Luganenhum, a construção do cenário da nave foi fruto de um minucioso trabalho da equipe técnica, exigindo mais de quatro meses e um espaço de aproximadamente 1393 metros quadrados.

Com isso, a Bowie tornou-se a maior nave já feita pela Marvel Studios, afirma o comunicado oficial.





5. Guardiões da Galáxia Vol. 3 foi uma despedida emocionante





O encerramento da trilogia Guardiões da Galáxia foi uma experiência especial para o elenco – e, obviamente, para o público também.

“Foi muito especial nos reunirmos com a família Guardiões da Galáxia para este filme. O que o torna diferente é o fato de sabermos que está chegando ao fim, por isso penso que cada um de nós está processando tudo à sua maneira. Para mim, significa estar muito presente”, afirmou Chris Pratt, em entrevista oficial.



Guardiões da Galáxia Vol. 3 chega ao Disney+!





A partir de quarta-feira, 2 de agosto, a equipe mais divertida da galáxia estará te esperando no Disney+ para uma aventura inesquecível. Não perca!

Para não perder nenhuma novidade sobre o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), acesse a página Marvel Insider.