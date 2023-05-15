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NOVIDADES MARVEL

Guardiões da Galáxia Vol. 3: como Rocket recebeu seu nome?

15 de maio de 2023
15 de maio de 2023

A curiosa origem do nome do personagem é revelada no novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Guardiões da Galáxia Vol. 3 já está nos cinemas do Brasil e, além de novas e incríveis aventuras, traz também informações até então não reveladas sobre Rocket (voz de Bradley Cooper).

Você sabia que, inicialmente, ele não tinha um nome, mas um código de identificação? Saiba mais detalhes abaixo! 

Rocket

A explicação por trás do nome “Rocket”


O novo filme revela que Rocket teve um passado muito triste. O guaxinim foi geneticamente modificado pelo Alto Evolucionário (Chukwudi Iwuji), que fazia experimentos com animais para criar novos seres para uma "sociedade perfeita".

Dessa forma, ele viveu em cativeiro com outros animais. Eles não eram tratados dignamente e nem mesmo tinham nomes, apenas códigos de identificação. O de Rocket era 89P13

Mas, um dia, seus amigos tiveram uma ideia: eles escolheriam seus próprios nomes. Foi assim que, depois de ouvir a escolha dos colegas, o guaxinim decidiu que seu nome seria “Rocket”. 

A escolha ocorreu porque uma vez ele conseguiu olhar para fora de onde estava e viu um foguete (cujo nome em inglês é justamente “rocket”).

Saiba mais sobre Rocket e seus amigos em Guardiões da Galáxia Vol. 3


Não perca a chance de ver Guardiões da Galáxia Vol. 3 na tela grande e garanta o seu ingresso pela página oficial de lançamento agora mesmo.

Para saber as últimas notícias sobre o Universo Cinematográfico Marvel (UCM), acesse a página Marvel Insider!

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