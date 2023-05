Guardiões da Galáxia Vol. 3: quem é o Alto Evolucionário

O personagem é interpretado pelo ator Chukwudi Iwuji e está diretamente ligado ao passado de Rocket. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!





Todo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) tem um grande vilão. E, no caso de Guardiões da Galáxia Vol. 3, esse papel coube ao personagem conhecido como Alto Evolucionário (Chukwudi Iwuji).

O personagem está diretamente ligado à história de Rocket (voz de Bradley Cooper). Saiba mais detalhes abaixo!



Quem é o Alto Evolucionário em Guardiões da Galáxia Vol. 3



O Alto Evolucionário é um cientista ambicioso e sem escrúpulos que dedicou sua vida a promover e pesquisar a evolução de diferentes criaturas em busca de "uma sociedade perfeita".



Ele fez operações e experiências em animais para alterar sua genética. E Rocket, que era um simples guaxinim (raccoon, em inglês), foi um de seus experimentos e essa história é contada em Guardiões da Galáxia Vol. 3.

Ao longo de sua vida, o Alto Evolucionário criou diferentes sociedades e depois as destruiu porque não alcançou seu objetivo de torná-las perfeitas.

Na trama do novo filme do UCM, o vilão quer voltar a ter Rocket em seu poder para fazer uso da inteligência do personagem.



