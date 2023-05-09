Cancel
Novidades Marvel

Guardiões da Galáxia Vol. 3: quem é o Alto Evolucionário

9 de maio de 2023
9 de maio de 2023

O personagem é interpretado pelo ator Chukwudi Iwuji e está diretamente ligado ao passado de Rocket. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Todo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) tem um grande vilão. E, no caso de Guardiões da Galáxia Vol. 3, esse papel coube ao personagem conhecido como Alto Evolucionário (Chukwudi Iwuji).

O personagem está diretamente ligado à história de Rocket (voz de Bradley Cooper). Saiba mais detalhes abaixo!

Quem é o Alto Evolucionário em Guardiões da Galáxia Vol. 3


O Alto Evolucionário é um cientista ambicioso e sem escrúpulos que dedicou sua vida a promover e pesquisar a evolução de diferentes criaturas em busca de "uma sociedade perfeita".

Ele fez operações e experiências em animais para alterar sua genética. E Rocket, que era um simples guaxinim (raccoon, em inglês), foi um de seus experimentos e essa história é contada em Guardiões da Galáxia Vol. 3.

Ao longo de sua vida, o Alto Evolucionário criou diferentes sociedades e depois as destruiu porque não alcançou seu objetivo de torná-las perfeitas.

Na trama do novo filme do UCM, o vilão quer voltar a ter Rocket em seu poder para fazer uso da inteligência do personagem.
 

Saiba mais sobre o Alto Evolucionário em Guardiões da Galáxia Vol. 3


O novo filme da Marvel Studios já está nos cinemas de todo o Brasil! Garanta o seu ingresso pela página oficial de lançamento e saiba mais sobre o novo vilão

Para saber as últimas notícias do UCM, não deixe de conferir a página Marvel Insider!

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set