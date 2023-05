Guardiões da Galáxia Vol. 3: detalhes para não deixar passar em branco no novo filme da Marvel

Sabia que um personagem foi transformado em um boneco de tamanho real? Confira algumas curiosidades. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!





O novo filme dos Estúdios Marvel sobre os Guardiões da Galáxia já é um sucesso nos cinemas de todo mundo. Guardiões da Galáxia Vol. 3, a aventura final da franquia, vem recebendo muitos elogios dos críticos e do público.

O longa se inicia durante um dos períodos mais difíceis para o grupo, quando os Guardiões ainda estão sofrendo com a perda de um dos seus depois que Gamora (interpretada por Zoë Saldaña) se sacrificou no filme Vingadores: Guerra Infinita de 2018.

Ao mesmo tempo, outros personagens ganharam mais protagonismo, como Mantis (Pom Klementieff) e Nebula (Karen Gillian), e agora são parte oficial da gangue.

O grupo parece ter se estabelecido bem em Luganenhum, mas logo os fantasmas das origens de Rocket (dublado por Bradley Cooper) reaparecem para ameaçá-lo.

Logo no início do novo filme, Rocket fica gravemente ferido e PeterQuill/Star-Lord (Chris Pratt) precisa descobrir uma forma de salvar o amigo.

Quem for assistir Guardiões da Galáxia Vol. 3 nos cinemas pela primeira vez ou for rever esse filmão, vale a pena reparar em alguns detalhes que você não pode deixar escapar.





Guardiões da Galáxia Vol. 3: boneco de Chris Pratt tamanho real



Sabe aquela cena que aparece no trailer e no início do filme onde Nebula carrega um bêbado (e desmaiado) Peter Quill até a cama?

Pois então, apesar de parecer muito com Chris Pratt, a atriz Karen Gillan (Nebula) está carregando, na verdade, um boneco de aproximadamente 15 quilos que é uma reprodução exata do ator.

Em entrevista dada ao site norte-americano de entretenimento IGN, o diretor James Gunn disse que a criação do boneco foi necessária porque ficaria impossível a atriz carregar Pratt, que pesa quase 100 quilos, da forma simples e despreocupada com que Nebula o faria.



Guardiões da Galáxia Vol. 3: Quem é Cosmo?



Cosmo, a cachorra do espaço que aparece em destaque no último filme, pode parecer uma nova adição aos Guardiões, mas ela está na franquia desde o primeiro filme.

Cosmo apareceu brevemente como parte da vasta coleção do personagem Colecionador (Benicio del Toro) em Luganenhum no primeiro filme da saga: Guardiões da Galáxia (2014).

Um golden retriever chamado Slate atuou como Cosmo no set, mas a versão final foi feita em CGI e dublada pela atriz Maria Bakalova.



Guardiões da Galáxia Vol. 3: Adam já tinha sido citado antes



No final de Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017), Ayesha (Elizabeth Debicki), a líder dos Soberanos, planeja vingança contra os Guardiões da Galáxia por eles roubarem algumas baterias valiosas.

Como resultado, ela cria Adam Warlock (Will Poulter) para derrotar os Guardiões.

No filme, Ayesha faz referência ao casulo em que Adam Warlock cresceu nos quadrinhos e no Universo Cinematográfico Marvel (UCM). O casulo foi visto brevemente em uma cena de créditos finais do longa anterior.



Guardiões da Galáxia Vol. 3: uma nave chamada Bowie



A nova nave dos Guardiões se chama Bowie, uma homenagem ao falecido cantor David Bowie, já que Peter Quill é fascinado por música do planeta Terra.

A espaçonave apareceu pela primeira vez Guardiões da Galáxia: Especial de Festas, de 2022, substituindo o veículo anterior do grupo, o Benatar.

A nave Bowie foi usada para sequestrar Kevin Bacon e trazê-lo para Luganenhum, já que Footlose - Ritmo Louco é um dos filmes favoritos dos Guardiões e eles queriam conhecer o protagonista.



Guardiões da Galáxia Vol. 3: referência a um filme cult



Os trajes brilhantes e coloridos usados pelos Guardiões para invadir a Orgocorp no novo filme são uma homenagem às roupas semelhantes vistas no filme 2001: Uma Odisséia no Espaço, sucesso de Stanley Kubrick e hoje considerado um clássico cult.

O próprio Gunn confirmou a inspiração no Twitter em dezembro, depois que um fã perguntou se os trajes eram uma referência a um videogame.



Guardiões da Galáxia Vol. 3: Peter cita fatos da Saga do Infinito



Peter faz referência à Saga do Infinito e à morte de Gamora nas mãos de Thanos enquanto estava na OrgoCorp. Depois de brigar com a nova versão de Gamora, Peter explica a Ura (Daniela Melchior) que os dois já foram apaixonados.

“Ela era minha namorada, só que ela não se lembra porque não era ela, porque seu pai a jogou de um penhasco mágico e ela morreu e então eu perdi a paciência e quase destruí metade do universo”, diz Peter.

“E ela voltou, do passado, lá está ela. Todos os outros que morreram no passado permaneceram mortos, não ela. Por quê? Foi o penhasco mágico? Não sei.”





Guardiões da Galáxia Vol. 3: Drax diz uma frase de Star Wars



Enquanto Drax (Dave Bautista) contempla o perigo de que seus amigos podem estar a bordo da nave do Alto Evolucionário, ele diz: "Tenho um mau pressentimento sobre isso".

Drax então engana Mantis para que eles subam em uma motocicleta para ir em direção onde estava Peter, Nebula e Groot.

A fala é uma piada recorrente na franquia Star Wars e é apropriada, já que a trilogia dos Guardiões se inspira várias vezes na história de George Lucas.

Guardiões da Galáxia Vol. 3: de olho na mochila de Peter Quill



Quando Peter retorna à Terra para visitar seu avô, Jason Quill, você pode vê-lo carregando uma mochila JanSport verde-escura.

É a mesma com a qual o vimos deixar a Terra em 1988, quando foi sequestrado. A mochila também foi vista na nave dos Guardiões ao longo deste último filme, quando Gamora notou a foto de Peter e seu avô.



