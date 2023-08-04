Cancel
NOVIDADES MARVEL

Guardiões da Galáxia Vol. 3: quem é Cosmo? 

4 de agosto de 2023
4 de agosto de 2023

Saiba mais detalhes sobre Cosmo e como foi o seu primeiro contato com Rocket. 


Guardiões da Galáxia Vol. 3 já está disponível no Disney+ e um dos personagens mais curiosos é Cosmo, que tem dublagem da atriz Maria Bakalova na versão original em inglês.

Saiba mais sobre Cosmo e sua trajetória!

Cosmo, personagem de Guardiões da Galáxia Vol. 3

A história por trás de Cosmo, personagem de Guardiões da Galáxia Vol. 3


Cosmo já existia nos quadrinhos e, no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), foi lançada ao espaço como parte do programa russo.

 O animal não apenas sobreviveu, como também desenvolveu poderes que permitem a comunicação pela mente e a telecinesia (capacidade de movimentar objetos usando apenas a mente).

Cosmo acabou tornando-se tão especial que o Colecionador (Benicio del Toro) trouxe-a para sua coleção, colocando a criatura em uma gaiola em Luganenhum.

No primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, lançado em 2014, Cosmo aparece brevemente e chega a rosnar para Rocket (Bradley Cooper) – ou seja, o primeiro contato não foi muito amigável.

Posteriormente, quando Cosmo começou a trabalhar com os Guardiões em Luganenhum, acabou desenvolvendo uma amizade com Rocket

Saiba mais sobre Cosmo em Guardiões da Galáxia Vol. 3


A melhor maneira de conhecer mais de Cosmo é assistindo a Guardiões da Galáxia Vol. 3 no Disney+!

Para saber as últimas notícias do UCM, não deixe de acessar a página Marvel Insider!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set