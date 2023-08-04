Guardiões da Galáxia Vol. 3: quem é Cosmo? 

Saiba mais detalhes sobre Cosmo e como foi o seu primeiro contato com Rocket.



Guardiões da Galáxia Vol. 3 já está disponível no Disney+ e um dos personagens mais curiosos é Cosmo, que tem dublagem da atriz Maria Bakalova na versão original em inglês.

Saiba mais sobre Cosmo e sua trajetória!





A história por trás de Cosmo, personagem de Guardiões da Galáxia Vol. 3



Cosmo já existia nos quadrinhos e, no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), foi lançada ao espaço como parte do programa russo.

O animal não apenas sobreviveu, como também desenvolveu poderes que permitem a comunicação pela mente e a telecinesia (capacidade de movimentar objetos usando apenas a mente).

Cosmo acabou tornando-se tão especial que o Colecionador (Benicio del Toro) trouxe-a para sua coleção, colocando a criatura em uma gaiola em Luganenhum.

No primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, lançado em 2014, Cosmo aparece brevemente e chega a rosnar para Rocket (Bradley Cooper) – ou seja, o primeiro contato não foi muito amigável.

Posteriormente, quando Cosmo começou a trabalhar com os Guardiões em Luganenhum, acabou desenvolvendo uma amizade com Rocket.





Saiba mais sobre Cosmo em Guardiões da Galáxia Vol. 3



A melhor maneira de conhecer mais de Cosmo é assistindo a Guardiões da Galáxia Vol. 3 no Disney+!

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