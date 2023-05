Guardiões da Galáxia Vol. 3: relembre o perfil de cada personagem antes da estreia do filme

Qual a origem de cada um dos membros dos Guardiões da Galáxia? Refresque sua memória antes da estreia do novo filme da Marvel Studios.





Marvel Studios, está prestes a chegar aos cinemas! O terceiro filme da franquia estreia dia 4 de maio e se passa após os eventos de Vingadores: Ultimato (2019), fazendo parte da Fase 5 doUCM). O filme Guardiões da Galáxia Vol. 3 , da, está prestes a chegar aos cinemas! O terceiro filme da franquia estreia diae se passa após os eventos de(2019), fazendo parte dado Universo Cinematográfico Marvel ).

O querido grupo intergaláctico é liderado por Peter Quill (Chris Pratt), que ainda se recupera da perda de Gamora (Zoë Saldaña). Eles, no entanto, precisam realizar uma nova missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões assim como conhecemos.

Relembre, a seguir, o perfil de cada um dos membros dos Guardiões da Galáxia antes de embarcar em suas novas aventuras!





Peter Quill/Star-Lord



Conhecido como Star-Lord, Peter Quill é o líder dos Guardiões da Galáxia. Famoso por suas proezas de combate, ele traz um grande senso de humor para o grupo enquanto protege o universo de toda e qualquer ameaça.



Em sua infância, Quill morou no Missouri (Estados Unidos) com sua mãe, até que ela faleceu. Aos 8 anos, ele foi abduzido da Terra por alienígenas e criado por Yondu Udonta (Michael Rooker), o líder do bando de mercenários Ravagers.

Entre seus itens de sobrevivência, está seu capacete-máscara, que lhe permite respirar no espaço. Ele também usa uma pistola blaster de cano duplo, propulsores nas botas para pequenos voos e uma nave espacial que ele chama de Milano.





Drax



Drax (Dave Bautista) é um guerreiro intergaláctico brutal e ex-criminoso que não tem interesse em dinheiro: apenas quer vingar sua família assassinada.

Junto com sua esposa Ovette, ele teve uma filha, Camaria. Ambas foram mortas por Ronan, o Acusador (Lee Pace), do Império Kree, que o fez por ordem de Thanos (Josh Brolin). Drax, então, viajou pela galáxia em busca de vingança.

No caminho, ele assassinou dezenas de lacaios de Ronan, ganhando o apelido de "Drax, o Destruidor". Seus atos criminosos o levaram a uma prisão de alta segurança da Nova Corps chamada Kyln.

Enquanto cumpria sua sentença no Kyln, Drax conhece Peter, Rocket, Groot e a filha adotiva de Thanos, Gamora.





Mantis



Mantis (Pom Klementieff) foi criada longe de seu povo insectóide por Ego (Kurt Russell), que a encontrou em estado larval e órfã.

Mantis tem o poder de perceber os sentimentos dos outros com um toque de suas mãos, uma habilidade que se torna visível quando suas antenas se acendem. Ela também pode induzir o sono e manipular emoções.

Mantis encontra os Guardiões da Galáxia depois que Ego os salvou de um grande ataque do exército dos Soberanos. Ela não hesita em mostrar seus poderes ao grupo.





Rocket Racoon



Rocket Racoon (voz de Bradley Cooper) é o resultado de experimentos cibernéticos e genéticos ilegais conduzidos em Halfworld. Rocket já havia escapado de 22 prisões quando conheceu alguns dos Guardiões.

Também conhecido como Sujeito 89P13, ele é um engenheiro especializado na construção de armamento de alta potência. Um mestre atirador, estrategista e piloto, Rocket também é multilíngue, pois consegue falar com Groot, com quem tem um vínculo estreito que formou antes dos dois se juntarem ao grupo de super-heróis.





Groot



Groot (voz de Vin Diesel) é um Flora colossus que deixou seu povo para trás para viajar pela galáxia. Juntos, Groot e Rocket se concentraram em ser caçadores de recompensas – um trabalho que os levou a vários mundos até conhecerem os Guardiões.

Composto de matéria semelhante à madeira, Groot tem um sistema cerebral totalmente funcional e pode "cultivar" quase tudo o que precisa, como armas para lutar. Ele não costuma falar muito, comunicando-se com uma única frase: "Eu sou o Groot".





Gamora



Gamora era uma criança quando foi separada de sua mãe após Thanos atacar seu planeta natal. O Titã Louco deu a ela uma adaga de presente e a adotou, transformando-a, com o tempo, em uma arma viva.

Depois de 20 anos lutando ao lado de seu pai adotivo, Gamora abriu um novo caminho como super-heroína após ser capturada pelas forças armadas de Xandar, a Nova Corps, e enviada para a prisão junto com Quill, Rocket e Groot.





Nebulosa



Nebulosa (Karen Gillan) tem origem nos Luphomoids, uma raça de alienígenas humanóides que possuem a pele azul e roxa.

A feroz guerreira também é filha adotiva de Thanos, que matou sua família e a criou em combate. Como se isso não bastasse, o titã ainda obrigou ela e sua irmã, Gamora, a se enfrentarem constantemente para ver quem era a melhor.





