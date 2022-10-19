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Halloween: o que é e quando se celebra no mundo

19 de outubro de 2022
19 de outubro de 2022

O Dia das Bruxas, em 31 de outubro, tem um significado especial. Você conhece a origem e quando a data é celebrada em todo o planeta? Confira os detalhes aqui!


O Halloween é celebrado anualmente no dia 31 de outubro nos Estados Unidos. Há dezenas de filmes e séries nesta temática no Disney+ e no Star+, mas você sabe qual é a sua origem do Dia das Bruxas? E o significado da palavra?

Descubra o que esse dia tem de tão único e porque muitos outros países, inclusive o Brasil, adotaram a data que pede fantasias de arrepiar e homenagens aos mortos e às bruxas.

Catrina


O que é Halloween?

A palavra Halloween é uma abreviação para a frase “All Hallows’ Eve” ou “All Hallows’ Evening” que – em inglês – significa a véspera de todos os santos

Ou seja, o dia anterior ao Dia dos Mortos, lembrado sempre em 1º de novembro. A data também é conhecida por ser o dia escolhido para um antigo festival pagão chamado Samhain e celebrado pelos celtas há mais de 2 mil anos

A palavra “Samhain” significa “fim do verão” e marca o começo do inverno. O festival, realizado no Reino Unido, Irlanda e noroeste da França, coincidia também com o período em que - segundo os celtas - os mortos podiam caminhar entre os vivos.


Quando se celebra o Halloween 

Nos Estados Unidos, o Halloween é comemorado no dia 31 de outubro. No Brasil e em outros países, a data foi replicada.

A História de Duas Bruxas


Quais são as tradições do Halloween

Nas festividades de Halloween, as fogueiras se tornaram tradicionais no Samhain por significar uma forma de repelir a bruxaria e a peste negra. 

Outro hábito muito comum é o de crianças irem de casa em casa, pedindo doces. O pedido é uma troca: caso a pessoa faça a doação, ela está liberada do purgatório.

O Estranho Mundo de Jack


Filmes e séries para ver no Halloween

Que tal entrar no clima da festividade assistindo a um filme ou conferindo uma série temática? O Disney+ e o Star+ possuem dezenas de opções, como Abracadabra e Bruxa de Blair. Não perca!

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