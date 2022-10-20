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Halloween: os melhores filmes de vampiros do Disney+

20 de outubro de 2022
20 de outubro de 2022

A noite mais assustadora do ano está chegando e ninguém pode perder esta seleção de filmes sobre vampiros de arrepiar os cabelos.


O Halloween (no Brasil conhecido como Dia das Bruxas) está se aproximando, e o catálogo do Disney+ está pronto para recebê-lo com vários conteúdos de mistério e terror. E quem é fã de histórias de vampiros não pode perder a seleção a seguir!

Mamãe Saiu com um Vampiro


Halloween no Disney+: Mamãe Saiu com um Vampiro

Mamãe Saiu com um Vampiro segue a vida de dois irmãos: Adam (Matt O'Leary) e Chelsea (Laura Vandervoort). Ambos querem curtir com os amigos – mas os dois estão de castigo.

Assim, os irmãos farão todo o possível para tirar a mãe de casa, mesmo que isso signifique que ela conheça um homem misterioso. Tudo parece estar indo conforme o planejado até o caçula perceber que há algo estranho com o sujeito.

Mickey: The Scariest Story Ever: A Mickey Mouse Halloween Spooktacular


Dia das Bruxas com o Mickey: The Scariest Story Ever: A Mickey Mouse Halloween Spooktacular

Em The Scariest Story Ever: A Mickey Mouse Halloween Spooktacular, os sobrinhos de Mickey desafiam o tio a contar uma história assustadora na noite de Halloween.

Conhecido por suas aventuras divertidas e engraçadas, os três se surpreendem ao ouvi-lo narrar uma aventura verdadeiramente assustadora que é a cara do Halloween.

Vampirina


Séries com Vampiros para crianças em Disney

Em busca de ainda mais conteúdos sobre vampiros? A série animada infantil Vampirina está disponível no streaming com suas três temporadas!

Depois de se mudar da Transilvânia para a Pensilvânia, Vampi faz novos amigos em uma nova escola e experimenta tudo o que o mundo humano tem a oferecer.

Navegue pela coleção especial de Halloween no Disney+ e viva uma noite de puro suspense e muita diversão!

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