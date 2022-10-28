Halloweentown: onde ver todos os filmes online

Os quatro filmes, lançados entre 1998 e 2006, podem ser vistos em um só lugar. Relembre a história!

Halloweentown é um local que ocupa o imaginário de muitos amantes do Dia das Bruxas. A cidade, que é habitada por diferentes criaturas mágicas, é o título de uma série de quatro filmes e o local onde se passa grande parte das aventuras de Marnie (Kimberly J. Brown).

Essas quatro produções – lançadas entre 1998 e 2006 – já podem ser vistas online. Na primeira delas, Marnie descobre que é bruxa aos 13 anos de idade. Chateada com a mãe por ter escondido a informação por tanto tempo, ela decide fugir para a casa da avó (interpretada por Debbie Reynolds), que vive em Halloweentown.

A adolescente viaja com seus irmãos Dylan (Joey Zimmerman) e Sophie (Emily Roeske) para o local encantado, que está passando por dificuldades: uma maldição está pairando ali e Marnie terá que aprender a usar sua vassoura para ajudar na luta contra a força maligna.







O que acontece nas continuações de Halloweentown?

Nos três filmes seguintes, Marnie enfrenta outros problemas. Em Halloweentown II: A Vingança de Kalabar, ela é recrutada pela avó para descobrir o porquê dos habitantes terem perdido seus poderes. Já no terceiro filme, O Portal, o Cavaleiro da Adaga de Ferro – inimigo da família dela – decide atacar e Marnie precisará salvar sua escola do ataque dele.

Por fim, o quarto filme, chamado Regresso a Halloweentown, narra a alegria da protagonista quando ela ganha uma bolsa na universidade, onde terá que comprovar que é uma bruxa qualificada.





Onde ver os filmes de Halloweentown online

Os filmes de Halloweentown estão disponíveis no serviço de streaming Disney+. Confira a lista completa dos filmes:







Todos os filmes de Halloweentown no Disney+

-Halloweentown (1998)

-Halloweentown II: A Vingança de Kalabar (2001)

-Halloweentown: O Portal (2004)

-Regresso a Halloweentown (2006)