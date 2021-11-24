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NOVIDADES MARVEL

Hawkeye: Jeremy Renner e Hailee Steinfeld estrelam a nova série do Disney+

24 de novembro de 2021
24 de novembro de 2021

Os primeiros dois episódios já estão disponíveis no serviço de streaming por assinatura


Novembro é um mês de grandes estreias no Disney+, e isso inclui uma das séries mais esperadas do ano: Hawkeye. A série protagonizada por Jeremy Renner estreia hoje, dia 24 de novembro, e traz de volta o Vingador que ainda está lutando com a perda de Natasha Romanoff e tentando levar uma vida “normal” com a sua família.

Recordemos que Clint Barton perdeu toda a sua família durante a queda de Thanos, assumiu a identidade do vigilante Ronin e é agora procurado por duas pessoas que representam uma grande ameaça à sua nova vida: Swordsman, o homem que ensinou tudo o que ele sabe, e Yelena Belova, irmã de Natasha.

Hawkeye

Desta vez, Hawkeye também não estará sozinho: a série contará com Kate Bishop, outra heroína dos quadrinhos da Marvel que será interpretada por Haylee Steinfeld. A jovem será uma espécie de aprendiz do herói que ela considera o seu maior ídolo.

A personagem de Kate Bishop foi criada por Allan Heinberg e Jim Cheung. Ela apareceu pela primeira vez nas histórias em quadrinhos Jovens Vingadores (2005) e possui grande destreza no manejo do arco, assim como seu ídolo. Segundo sua história em quadrinhos, Kate é filha de um magnata muito perigoso e foi sequestrada por engano por um dos vilões que trabalham para seu pai.

Hawkeye

Nas palavras de Jeremy Renner à Entertainment Weekly: "Kate é uma jovem de 22 anos, a maior fã de Hawkeye. Ela tem algumas manias irritantes, mas igualmente charmosas. A relação cresce a partir daí, mas o maior problema para Clint é Kate Bishop e todos os problemas que ela traz para a sua vida".

Além de Renner e Steinfeld, a série é estrelada por Florence Pugh (Yelena), Vera Farmiga (Eleanor Bishop), Tony Dalton (Espadachim), Linda Cardellini (Laura Barton) e Alaqua Cox (Echo) entre outros. Esta é a quarta série MCU a estrear no serviço de streaming, que já possui as temporadas completas de WandaVision, Falcão e o Soldado Invernal e Loki.  

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