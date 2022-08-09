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Novidades Disney+

High School Musical: a que horas estreia o novo episódio no Disney+

9 de agosto de 2022
9 de agosto de 2022

Descubra a que horas estreia cada novo episódio de High School Music: A Série: O Musical no Disney+ e não perca nada da nova temporada!


  Os fãs de High School Musical podem se organizar para curtir a cada semana um novo capítulo das aventuras dos amigos da escola East High School. A 3ª temporada de High School Music: A Série: O Musical já estreou no Disney+ e traz novos desafios, musicais e claro, muito romance.

A nova temporada conta com grandes nomes que já faziam parte do elenco, como Olivia Rodrigo (que volta ao papel de Nini) e Corbin Bleu, além de participações especiais, como JoJo Siwa, Aria Brooks, Ben Stillwell, entre outros artistas.

Descubra abaixo que dia e horário estreiam semanalmente os novos episódios de High School Musical: A Série: O Musical no Disney+:

HSM

High School Musical: dia e horário dos episódios no Disney+

Todas as quartas-feiras, e a cada semana seguinte, um novo episódio de High School Musical: A Série: O Musical será disponibilizado no serviço de streaming.

Quanto ao horário, cada novo capítulo de High School Musical ficará disponível no Disney+ a partir das 4h da manhã de quarta-feira no Brasil (horário de Brasília).

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