High School Musical: relembre todos os filmes e séries da franquia para curtir no Disney+

Se prepare para 4ª temporada de High School Musical: A Série O Musical curtindo as produções da saga musical



A franquia de séries e filmes High School Musical está se preparando para um final com a estreia da 4ª temporada de High School Musical: A Série O Musical no dia 9 de agosto no Disney+.









'High School Musical: A Série: O Musical' | Temporada 4 | Trailer Oficial Legendado | Disney+

Para receber a temporada final da série spin-off, vale a pena mergulhar nesse universo musical com histórias divertidas com muita amizade e romance, os fãs podem aproveitar para assistir e relembrar todos os filmes e séries da franquia High School Musical no catálogo da Disney+.

Enquanto espera pelos novos episódios de High School Musical: A Série O Musical, veja e reveja os títulos da saga musical adolescente no serviço de streaming:



High School Musical - a trilogia de filmes





A trilogia original dos filmes High School Musical está disponível no Disney+. Os filmes contam com nomes que se lançaram para o sucesso com as produções, como Zac Efron (Troy Bolton), Vanessa Hudgens (Gabriella Montez), Ashley Tisdale (Sharpay Evans), Lucas Grabeel (Ryan Evans), Monique Coleman (Taylor McKessie), Corbin Bleu (Chad Danforth) e muitos outros.

Em 2006, o primeiro filme da saga tomou o mundo de assalto com uma história dirigida pelo gênio dos musicais Kenny Ortega. Na sequência, foram lançados ainda outros dois filmes: High School Musical 2 (2007) e High School Musical 3: Ano da Formatura (2008).

As tramas adolescentes são recheadas de histórias de amor, rivalidades perigosas e muita música, com canções que se tornaram célebres no repertório Disney. Uma trilogia que se tornou um clássico teen imperdível.









A Fabulosa Aventura de Sharpay (2011)



Não há personagem mais icônica dos filmes High School Musical do que Sharpay Evans (vivida pela atriz Ashley Tisdale). Para aqueles que a adoram, há no catálogo também o filme A Fabulosa Aventura de Sharpay – uma produção toda protagonizada pela personagem.

O filme segue Sharpay em seu caminho para brilhar em Nova York, depois de um caçador de talentos a ver atuar em uma festa de caridade. Pelo caminho, ela conhece Peyton (Austin Butler), um bonito estudante de cinema que acha Sharpay quase tão fascinante como ela mesma se acha.

Acontece que a jovem vai perceber que o mundo do teatro para se tornar uma estrela da Broadway não é tão simples como ela imaginava.











High School Musical: A Serie: O Musical (2019-2023)



Anos depois do fenômeno dos filmes, o colégio East High School reabriu as suas portas para contar novas histórias musicais na série High School Musical: A Série: O Musical, que estreia em breve a sua quarta e última temporada no Disney+.

A 1ª temporada, lançada em 2019, apresentou novos personagens estrelados por Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Sofia Wylie, entre outros. O grupo atravessa uma das fases mais importantes das suas vidas enquanto preparam uma peça teatral inspirada na trama do filme High School Musical (2006).

As temporadas seguintes continuam a explorar a vida escolar, dilemas adolescentes e o sonho de se tornarem artistas destes personagens, ao mesmo tempo que estrelam no teatro da escola outras grandes obras da Disney, como A Bela e a Fera (1991) e Frozen: Uma Aventura Congelante (2013).









Os especiais de High School Musical: A Série: O Musical



Para os grandes fãs da franquia, a série spin-off também lançou alguns especiais imperdíveis.:

High School Musical: A Série: O Musical – Episódio Especial (2019) oferece um olhar sobre os bastidores do elenco, contando a sua relação com a trilogia de filmes e as influências que receberam de diferentes musicais consagrados.

Já o High School Musical: O Musical: Especial de Festas (2020) apresenta canções inspiradas nas Festas de Final de Ano de todos os personagens, além de trazer imagens dos bastidores que vão impressionar o público.





High School Musical: A Série: O Musical – Cante com a Gente! (2020)



Para quem gosta de cantar e dançar ao som das canções da franquia, a série tem uma versão sing-along da 1ª temporada de High School Musical: A Série: O Musical.

Curta as canções mais emblemáticas da saga com as novas vozes e partilhe um momento único cantando no conforto do seu sofá, sempre que quiser e as vezes que quiser, com o Disney+.